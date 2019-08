Madre de Chamorro “truena” contra la corrupción judicial

Indignada e inconforme con el actuar de los magistrados del la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada, se mostró la tarde de este viernes la señora Martha López Sequeira, madre de Julio Martín Chamorro López, de 30 años.



Chamorro quedó como el único preso y culpable por el atroz asesinato y violación de Doris Ivania Jiménez Alvarado, luego que dos cuestionados magistrados de Granada ordenaron la liberación del mayor sospechoso, el norteamericano Erick Stanley Volz, decisión que mantiene escandalizada a la población de esta pintoresca ciudad puerto y balneario.



Doña Martha explicó que es increíble lo que está sucediendo con la justicia de este país, “ya que por ser pobre es que a mi hijo le mantuvieron la condena, y el colmo es que acá se permite que un magistrado norteamericano venga a impartir justicia y falle a favor de su compatriota, en este caso Volz”.



Como se sabe, los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Granada Alejandro Estrada y el norteamericano Roberto Rodríguez Baltodano, emitieron una orden de libertad a las 8:15 de la mañana de este viernes a favor de Volz, y en el mismo auto deciden mantener los 30 años de cárcel contra Chamorro López, mientras el proceso llega a casación en la Corte Suprema de Justicia.



Para doña Martha, si Volz salía, su hijo también, pero según ella, ahora está viviendo en carne propia la opinión que tienen centenares de nicaragüenses sobre nuestro sistema judicial, y es que según ella, el que tiene plata platica y sale libre, y el que no, se queda preso. ”Y prueba de eso es que a mí nadie me vino a apoyar, ni el alcalde de San Juan del Sur, en cambio Volz siempre contó con un gran apoyo” explicó.



Atormentada por la mala noticia, la madre de Chamorro López, pidió la inmediata destitución del magistrado norteamericano, y aseguró que éste estuvo claramente parcializado a favor de su coterráneo, al insistir en dejarlo libre. Por otro lado, señaló que cada quince días va a ver a su hijo al Sistema Penitenciario de Granada, y que a veces no tiene ni para los pasajes, por lo que ni siquiera se imagina cómo haría para pasar 30 años en ese ir y venir.



Por su parte Giovanni Ruiz Mena, abogado de Chamorro López, procedió a interponer la mañana de este viernes un recurso de casación a favor de su defendido, ya que pide se revoque la sentencia en la que los magistrados mantienen los 30 años de cárcel a Chamorro López.