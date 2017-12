La prueba de ADN del cuerpo de la mujer que apareció sin cabeza el pasado 17 de agosto confirma que se trata de Karla Patricia Estrada Rostrán.

Hoy será entregado el cadáver a la familia, pero no podrán velarlo, a pesar que los familiares querían hacerlo apenas por una hora. Las autoridades correspondientes no les otorgaron el permiso, pues podría representar un riesgo sanitario. El féretro saldrá del Instituto de Medicina Legal, (IML) directo al Cementerio Comunitario Santo Domingo Las Sierritas

“No nos permitieron velarla, nos dijo la Policía que debíamos enterrarla después que nos entregran el cuerpo en Medicna Legal”, aseguró doña Dominga Estrada, tía de Karla Patricia.

Los familiares de Karla Patricia Estrada Rostrán tienen todo preparado para sepultar su cuerpo, una vez que el Instituto de Medicina Legal (IML) se los entregue hoy, ya confirmadas las pruebas de ADN realizadas a la madre e hija de Karla, respectivamente.

Doña Dominga Estrada, tía de la joven desaparecida desde el pasado 10 de agosto y cuyo cuerpo fue encontrado decapitado el jueves 17 del mismo mes, en un predio montoso en el sector de Las Colinas, Managua, declaró que ya tienen todo preparado para sepultarla en el Cementerio Comunitario Santo Domingo Las Sierritas.

Karla Patricia Estrada Rostrán será sepultada junto a su papá, Ramiro Estrada, que fue asesinado de una puñalada en el corazón cuando ella tenía dos años de vida.

“Ya la bóveda está lista, una muchacha nos consiguió la caja especial, porque es muy cara, cuesta 3,000 dólares y nosotros no tenemos, pero la Primera Dama va a regalárnosla, solo vamos a ir con un documento que nos entreguen en Medicina Legal”, explicó doña Dominga Estrada.

Familia lo sabía

La familia de la joven asesinada de 29 puñaladas presuntamente con una bayoneta, querían por lo menos tener la oportunidad de velarla una hora en casa de su mamá en el barrio 16 de Marzo.

Doña Dominga al igual que su hermana Marina Estrada Narváez, mamá de Karla Patricia, se niegan a enterrarla después que les entreguen el cuerpo.

Uno de los principales problemas es el estado de descomposición que presenta el cuerpo y que podría provocar alguna epidemia en el sector donde sería velada.

Antes del examen de ADN, los parientes reconocieron las pertenencias y el tatuaje que tenía en la rabadilla, afirmó Dominga Estrada.

“Enterrarla completa”

La última petición que tiene la madre y tía de la muchacha víctima de femicidio, es el deseo de enterrarla completa, porque no tendrán paz sin saber dónde o qué fue lo que pasó con la cabeza.

“No vamos a estar en paz pensando dónde estará la cabeza, si en un cauce, en un predio vacío, enterrada, son tantas cosas que uno piensa, usted sabe que es un miembro importante, eso para nosotros es muy doloroso, que ella no vaya completa a su última morada”, afirmó doña Dominga Estrada.

Aseguró que tienen que aceptar lo que el IML entregue, porque no la pueden tener más tiempo, en la morgue. Agrega, “tenemos que sepultarla aparezca o no aparezca (la cabeza), mi hermana y las hijas de mi sobrina no quieren, no sé cómo vamos a hacer si a este hombre (Francisco Ariel Estrada) no lo agarran ahorita y confiesa qué hizo con esa parte del cuerpo de mi sobrina”.

Por ahora, no hay información sobre los avances de la investigación policial para esclarecer el femicidio, pero la familia de la víctima señala como principal sospechoso a Francisco Ariel Mercado, expareja de Karla, quien se encuentra prófugo.