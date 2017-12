A partir de ayer la Policía de Tránsito Nacional ejecuta el plan de revisión detalle a detalle del estado mecánico de los autobuses, camiones y camionetas en los 153 municipios del país, con el objetivo de evitar que sigan creciendo las cifras de muertos en accidentes de tránsito y evitar que se repita la tragedia que dejó nueve personas fallecidas el pasado lunes 21 de agosto en el municipio Boca de Sábalos, informó en conferencia de prensa la comisionada general Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional.

“Cada hecho relevante es objeto de estudio, objeto de planificación, se está trabajando en coordinación con todos los jefes de tránsito para revisar con los conductores y con los dueños de vehículos el estado mecánico. Estamos revisando hasta la actitud y recomendando a los conductores para evitar que se vuelvan a repetir tragedias como la de Boca de Sábalos”, informó Reyes.

A la vez hacen una invitación a todos los conductores para lograr un cambio de actitud para que no continúen estos sucesos lamentables. “Esto tiene que ver mucho con la actitud, es parte de la cultura como nos conducimos en la vida, como nos hemos conducido siempre, se me descompone el vehículo, lo pongo en neutro, una cuña mientras lo reparo, hasta el día que ocurren este tipo de accidentes trágicos, nos damos cuenta de los riesgos a los que nos sometemos por hacer actividades imprudentes. De este tipo de experiencia no habíamos tenido, es el primer accidente donde no hay contacto, todos mueren ahogados, no chocaste con nada, el vehículo se vino de retroceso, se fue al río y el resultado 9 ahogados de 17 que iban”, agregó Reyes.

Las causas de los accidentes de tránsito que ocurren frecuentemente en la carretera son dos: la peligrosidad que es el exceso de velocidad y el estado de ebriedad y la ocurrencia por no guardar la distancia, hacer giros indebidos y aventajar.

Sobre el caso en el que se le acusa de homicidio imprudente al conductor Jaime Sánchez Espinoza, de 36 años, por el siniestro del pasado lunes 21 de agosto en Boca de Sábalos, la Comisionada señaló que la causa del accidente se debe a una conducción temeraria, como causa principal señaló al conductor y como causas secundaria el mal estado mecánico del bus.

“El error del conductor fue bajarse del bus para ayudar a montar las cargas al ayudante, en ese momento las piedras que pusieron fallaron, el bus se viene de retroceso y al conductor no le da tiempo de llegar a poner el freno porque el bus no tenía freno de emergencia, ahí está el desperfecto mecánico que lastimosamente lo convierte en un homicidio imprudente”, explicó la comisionada.

Los planes de trabajo de prevención y capacitaciones que ejecuta la Policía Nacional no serán solo para la población nicaragüense, sino a lo interno de la Policía, en las diferentes delegaciones departamentales y en las diferentes especialidades del país.

Según datos oficiales, hay un total de 550 muertos en accidentes de tránsito en lo que va de este año, con relación al año pasado para la misma fecha se registran 62 más. Hasta la fecha se reportan 2,565 lesionados por accidentes de tránsito, 519 menos que para la misma fecha del año pasado, cuando se contabilizaron 3084. Y se contabilizan 26,000 accidentes con daños materiales.