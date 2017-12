Con 89 votos a favor fue reformado ayer el artículo 196 de la Ley Electoral en el plenario de la Asamblea Nacional. La reforma se hizo para permitir que en los comicios municipales del próximo cinco de noviembre puedan votar los ciudadanos con cédulas que no aparezcan en el Padrón Electoral de sus respectivas Juntas Receptoras de Votos (JRV).

El artículo 196 establece que un poblador, que por alguna razón no aparece en el listado de votantes, puede solicitar con su cédula en mano su inclusión en el Padrón Electoral de la JRV en la que le corresponde votar, incluso el mismo día de las elecciones.

El problema radicaba en que el artículo 196 de la Ley Electoral decía que los pobladores podían pedir su inclusión en el padrón en las elecciones que se realizarán desde el año 2012 al 2016, por lo que era preciso actualizarla para que la ley cubriera también el proceso electoral del 2017.

Con la reforma, en las elecciones municipales del próximo cinco de noviembre “se permitirá que cualquier persona que estando en la lista de ciudadanos cedulados de la JRV, esté o no en el Padrón Electoral, puede solicitar su inclusión presentando solo su cédula de identidad a la Junta para que sea registrado de inmediato y pueda ejercer su derecho al voto”, explicó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.

Por su parte, el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada legislativa del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), recordó que “la Ley Electoral dice que el padrón (electoral) (se) cierra 30 días antes de las elecciones y que en el mismo no están incluidos los ciudadanos que no votaron en las dos últimas elecciones nacionales por cualquier situación, en la que pueda haber presunción de que haya fallecido y no ha sido dado de baja”.

“Con esta reforma se pretende que la persona, que esté viva, que no aparezca en el padrón electoral y que quiera ir a votar, simplemente solo va con su cédula a la Junta Receptora de Votos conforme a la dirección que tiene en su cédula y pide se le incluya al Padrón Electoral y ejerce su derecho al voto”, señaló Castro.