Tras realizar las labores de búsqueda, los buzos no encontraron más cuerpos en el pesquero Miss Johana Betsey, que naufragó el pasado 29 de junio y está hundido en el mar.

“No hemos encontrado nada”, dijo la representante del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) en Corn Island, Rachel Lampson, a periodistas.

El pasado miércoles, los buzos habían encontrado los cuerpos de tres marineros en interior del barco Miss Johana Betsey bien conservados tras dos meses en el frío fondo marino, por lo que las autoridades y familiares de las víctimas esperaban encontrar a los 10 restantes dentro de la nave, lo que finalmente no ocurrió.

“Puede ser que hayan salido vivos, o hayan salido (a flote) una vez fallecidos, a ciencia cierta no sabemos qué pasó, visualmente los buzos no observaron ningún otro cuerpo aparte de los tres, no hay más cuerpos dentro del barco”, dijo el propietario de la embarcación, Eduardo Zeledón.

Los familiares de los tripulantes se mostraron agradecidos por el esfuerzo realizado por las autoridades, “No hallaron el cuerpo de mi hijo, pero tengo la posibilidad y la esperanza todavía que lo pueden encontrar con vida, porque la búsqueda continúa, nosotros regresamos, todos regresamos”, dijo Magdalena Ladkoo.

Visiblemente afectada esta madre comentó tras recibir la noticia que la búsqueda fue infructuosa, “nosotros no tenemos nada más que hacer aquí, solamente agradecer todo lo que han hecho por nosotros”, agregó la mujer, visiblemente afectada.

Los tripulantes que continúan desaparecidos son Denis Antonio Ballestero (capitán), Rolando Lazo Villareal (winchero), Daniel Gonzales (cocinero) y los marinos: Esteban Jirón, Antonio Nicolás Melgara, Oscar Andrés Pérez, Rafael Junior Tablada, Genaro Enríquez Gonzales, José Daniel Mejía y Eiler Sebastián Bravo.

Vela

Ayer, centenares de blufileños permanecieron en el muelle de esta ciudad esperando los cuerpos. Estos fueron velados en el muelle municipal y serán sepultados hoy en el cementerio San Juan de Dios, único de Bluefields, confirmaron autoridades de Gobierno.

Ahí están listas las bóvedas que guardarán los cuerpos inertes de estos tres pescadores.

Elmer, uno de los pescadores que anhelaba regresar al mar y falleció

Elmer de Jesús Rattrey Benwel, 24 años, esperó con ansias que el barco langostero Miss Johana Betsey zarpara de Bluefields aquella mañana del 29 de junio. Él y todos los pescadores habían esperado tres meses para regresar a los bancos de langosta debido a que entre el 1 de marzo y el 31 de junio hubo veda de este recurso.

Durante el tiempo de veda los marineros quedan sin trabajo y regresan a tierra a subsistir de sus ahorros, por eso cuando pueden vuelven al mar se les nota contentos.

Así estaba Elmer. “Gracias a Dios nuevamente al brete, en nombre de Dios que todo salga bien”, escribió en su cuenta de Facebook. Su ilusión era regresar con dinero para sustentar su hogar, compuesto por una niña de tres años y su esposa, quien se encuentra embarazada.

El 29 de junio, cuando el barco estaba cargado de nasas para la captura de langosta, combustible, hielo e instrumentos para la pesca, salieron rumbo a los bancos de langosta.

Al igual que varios de sus compañeros de faena, se comunicó vía telefónica con sus familiares en Bluefields, Región Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS) diciendo que ya estaban zarpando. La faena no iba a ser demorada, recordó. Únicamente iban a tirar las nasas y luego regresarían a casa.

A las 5:00 p.m. de ese día soltaron los mecates, subieron el ancla y los motores empezaron a hacer su trabajo. La baliza transmitió con normalidad hasta las 10:30 de esa misma noche. El dueño de la embarcación, Eduardo Zeledón, en un primer momento dijo que en ocasiones la baliza deja de transmitir por eso esperaron hasta dos días después para iniciar la búsqueda.

Un día antes de que se cumplieran dos meses de desaparecidos, buzos encontraron el barco hundido y adentro tres cadáveres, entre ellos el de Elmer. Ayer su cuerpo fue trasladado a Bluefields y hoy será enterrado en el cementerio San Juan de Dios.