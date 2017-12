Detenidos más de 4,000 migrantes en suelo nica

En operativos realizados por las autoridades militares entre septiembre de 2016 y agosto de este año, se capturó a 4,579 migrantes en el territorio nacional, declaró el general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, durante la presentación del informe anual de actividades de los militares en la celebración del 38 aniversario de fundación de la institución.

La mayoría de los migrantes detenidos eran originarios de países de Medio Oriente y África, e ingresaron al país con la intención de continuar su recorrido por Latinoamérica hasta llegar a Estados Unidos, precisó Avilés en la ceremonia, que se desarrolló la noche del viernes en el Centro de Convenciones Olof Palme.

De acuerdo con las estadísticas publicadas en el portal web del Ejército, a lo largo del año 2016, la institución reportó que se detuvieron a 7,977 migrantes irregulares extrarregionales a nivel nacional, incluyendo los operativos ejecutados por las fuerzas aéreas, navales y terrestres.

Contra el narcotráfico

El Ejército aseguró que han evitado el asentamiento de estructuras de apoyo logístico al narcotráfico internacional, y de las “maras” o pandillas juveniles.

“En Nicaragua no tenemos carteles (del narcotráfico), no somos país bodega de drogas y no tenemos maras que con su violencia criminal afectan a naciones hermanas”, sostuvo Avilés, en presencia del presidente de la república, Daniel Ortega.

Asimismo, el jefe militar estimó que anualmente evitan que entre 600 y 700 toneladas de drogas circulen por Nicaragua, ello en el marco de la estrategia del Muro de Contención.

La misma tiene como objetivo evitar la circulación de la droga en los núcleos poblacionales, para la cual mantienen lazos de cooperación con los países de la región, Estados Unidos, México y Rusia.

Amplio informe

Avilés también informó que en este período se detuvieron a 56 personas vinculadas a los alijos. Se incautaron, además, 55,600 plantas de marihuana, 83,000 dólares, cerca de dos millones de córdobas y 20 medios navales y de transporte, detalló el jefe militar. Asimismo 258 armas, incluidas 26 armas de uso restringido, anotó el general de Ejército.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es traslada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.