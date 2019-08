“Asesino tenía el apoyo de su país y dinero, yo nada”

RIVAS

La madre de Doris Ivania Jiménez Alvarado, la joven asesinada atrozmente en San Juan del Sur, supuestamente por el mexicano-estadounidense Erick Stanley Volz y el sanjuaneño Julio Martín Chamorro, reaccionó como nunca antes, al conocer que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones Roberto Rodríguez y Alejandro Estrada, habían dejado en libertad a Volz y que éste había “volado” hacia los Estados Unidos.



“Estoy totalmente decepcionada de la justicia, y ese magistrado norteamericano (al referirse a Roberto Rodríguez) debe de irse a los Estados Unidos con el asesino de mi hija, porque ya cumplió su función de sacar al asesino, en complicidad con ese magistrado Estrada” expresó en tono fuerte doña Mercedes, desde su tramo en el mercado de Rivas.



Huérfana del Estado

La furia que se le notaba a leguas a doña Mercedes la podía captar hasta un ciego, y entre las novedades de sus declaraciones está el haber manifestado que en este proceso se sintió huérfana por parte del Estado de Nicaragua, “ya que mientras el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitía cartas en las que presionaba al Poder Judicial para que pusieran en libertad al asesino de mi hija, y hasta disponían de diplomáticos para que lo acompañaran en audiencias, en mi propio país, no escuché ni observé una sola manifestación de parte del gobierno, al menos para frenar ese injerencismo” exclamó.



Agregó que lo extraño es que el propio presidente Daniel Ortega vocifera constantemente en contra del injerencismo de los norteamericanos, a quienes también trata de invasores, “pero en este caso no abrió la boca para nada, y ni siquiera se ha referido al magistrado norteamericano que tenemos impartiendo justicia, pero le pido que proceda a destituirlo al igual que destituyeron al ex diputado Alejandro Bolaños Davis, por ser precisamente ciudadano norteamericano”, exclamó.



Para doña Mercedes, Volz ya está libre de por vida, por lo que asegura que se irá de este mundo sin tener la satisfacción de que en el crimen de su hija se hizo justicia, tras afirmar, que Volz era el autor principal del crimen de Doris Ivania, y que usó a otras tres personas, entre éstas a Julio Martín Chamorro, quien al parecer será el que pagará los platos rotos.



Recurso sin sentido

Para doña Mercedes, el Recurso de Casación que introdujeron la Fiscalía y el acusador particular, ya no tiene sentido, porque los magistrados ordenaron la libertad de quien fuese su yerno, y éste, según ella, nunca regresará al país, porque sabe que es el asesino intelectual de su hija, la cual fue asesinada y violada el 21 de noviembre de 2006, en la tienda que tenía ubicada en el costado sureste del mercado de San Juan del Sur.