La Policía Nacional presentó ayer al hombre que presuntamente baleó a una mujer de 26 años en Managua para robarle el teléfono celular. El detenido es Leyser Enrique Palma Urbina, de 27 años, calificado por la Policía Nacional como un “delincuente de alta peligrosidad”, puesto que tiene diez antecedentes por robo con intimidación, además de estar fichado por hurto agravado y tenencia ilegal de armas de fuego. Según el comisionado general Francisco Díaz, el hecho sucedió a la 10:30 de la mañana del pasado viernes 22 de septiembre, cuando la víctima, Raquel Carolina Tórrez Amador, se dirigía a traer a su hijo de cinco años a la escuela en el barrio Ariel Darce de Managua.

La mujer quien tenía menos de un mes de haber dado a luz a su segundo hijo, fue interceptada presuntamente por Palma Urbina en la vía pública del barrio La Fuente, y este le disparó en la parte baja izquierda del tórax para robarle el celular. El padre de la víctima, Mario Tórrez, comentó que su hija continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Manolo Morales, en donde fue intervenida quirúrgicamente.

Detalló que la joven está en estado grave pese a que escucha y mira, pero no habla, porque tiene un aparato conectado a la garganta. “Dos oficiales pasan en el día y otros dos por la noche, vamos a esperar qué nos dicen las autoridades policiales, porque no nos han dejado solos”, agregó Tórrez, quien se mostró satisfecho por la captura del delincuente. “Solo mi padre celestial nos da la fuerza y fortaleza y sabemos que ella va a salir bien de ese hospital, porque el milagro se hizo, la bala perforó intestino grueso y delgado, ella podrá salvarse siempre y cuando no se rompan tejidos que reconstruyeron”, indicó el papá de la víctima, quien destacó que el niño de 25 días de nacido, quien estaba siendo amamantado por su madre, llora la ausencia de Raquel Carolina.

De acuerdo con el comisionado General Díaz, las pruebas que tiene la Policía Nacional para remitir al sospechoso al Ministerio Público son el reconocimiento de personas, reconocimiento fotográfico y resultados positivos de productos nitrados en ambas manos del presunto autor. Esta última prueba demuestra que el detenido disparó el arma de fuego.

Detenidos en la semana

La Policía Nacional también informó que durante la semana del 18 al 24 de septiembre detuvieron a 93 personas como parte del Plan de Seguridad de las Familias y Comunidades. Del total de detenidos, 23 están apresados por robos con intimidación, 61 son supuestos abastecedores de droga y 9 estaban circulados, uno por homicidio y ocho por robos con intimidación. Durante los operativos antinarcóticos, la Policía decomisó además 90 libras de marihuana.