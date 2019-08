Volz escondido en Estados Unidos

Contrario a la ruidosa salida de Nicaragua, el estadounidense Erick Volz, acusado y luego absuelto del delito de asesinato y violación, llegó el viernes a Estados Unidos en medio de un rotundo silencio, y hasta ayer se desconocía su paradero en su país de origen. Volz, de 28 años, fue acusado de la muerte por estrangulamiento y violación de su novia Doris Ivania Jiménez, de 25 años.



La joven fue asesinada y violada el 21 de noviembre de 2006 en el turístico pueblo costero de San Juan del Sur, y Volz, junto al nicaragüense Julio Martín Chamorro, fueron sentenciados a 30 años de cárcel por el crimen de la muchacha.



Volz estuvo detenido en el penal de Granada y en el Hospital “Carlos Roberto Huembes”, de Managua, de donde salió fuertemente escoltado por la Policía Nacional al Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”, luego que el Tribunal de Apelaciones de Managua revocara su sentencia y ordenara su libertad, dejando únicamente en prisión al nicaragüense Chamorro.



Volz dejó el país el viernes 22 de diciembre a las 2:45 de la tarde en un vuelo de Delta Airlines, rumbo a Georgia, Atlanta. El ex convicto, originario de Nashville, Tennesee, llegó en completo anonimato a su país, y fue recibido únicamente por sus familiares y amigos íntimos, dijeron simpatizantes del joven en sus blogs colocados en internet.



Su propia madre, Maggie Anthony, al arribar al aeropuerto internacional de Nashville, dijo a los reporteros que no podría revelar la ubicación de su hijo por motivos de seguridad, pero que se encontraba en suelo estadounidense y estaba bien de salud.



Según algunos sitios en la red de solidaridad de los amigos de Volz, el estadounidense pasaría son su familia Navidad, y en Año Nuevo sería internado unos días en una clínica privada para atenderse problemas de estrés y los traumas de su cárcel, y posiblemente luego daría su versión a los medios de comunicación.



Contrario a la intensa y extensa campaña mediática que la familia impulsó para llamar la atención de las autoridades de Estados Unidos cuando el joven estuvo detenido, el regreso del joven no acaparó la atención de las grandes cadenas de televisión que le dieron seguimiento al caso, especialmente el propio día de su salida.



Volz salió de las cárceles de Nicaragua gracias a presiones del gobierno de Estados Unidos, el cual mediante un comunicado del Departamento de Estado, expresó que culparía al gobierno de Nicaragua si algo le pasaba al joven estadounidense.



A su arribo a Estados Unidos, el vocero del Departamento de Estado en Washington, Kurtis Cooper, celebró la salida del ex convicto diciendo que estaban satisfechos “de que la decisión de la Corte de Apelaciones de Nicaragua de liberar a Eric Volz haya sido implementada de acuerdo con las leyes nicaragüenses”. Igual opinó al respecto, en Managua, la Embajada de Estados Unidos.