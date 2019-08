Queman 140 millones de dólares en cocaína

PUERTO CABEZAS, RAAN

Mil 746 kilos de cocaína, valorados en 140 millones de dólares en el mercado europeo, fueron incinerados la tarde de ayer en los predios de la Policía Nacional de esta ciudad. Para dar garantía de la quema, autoridades civiles y militares estuvieron presentes.



La droga quemada corresponde a los 61 bultos que abandonaron cuatro narcotraficantes que el pasado miércoles huyeron, dejando varada la lancha en los Cayos Miskitos, después de una prolongada persecución por un avión del Departamento Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Los cuatro ocupantes nunca fueron encontrados y la droga fue traída a Puerto Cabezas hasta el jueves en horas de la mañana.



Según el conteo y el pesaje, los 61 bultos contenían mil 522 paquetes de cocaína, los cuales pesaron en total mil 746.74 kilos.



Según el comisionado mayor Roberto González, jefe de la delegación policial de Bilwi, la droga fue quemada en un tiempo record, debido a que en la estación policial no se cuenta con la seguridad necesaria para el resguardo de ésta, y, además, no hay personas detenidas a las que se tenga que esperar para el proceso judicial.



Líderes religiosos, representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación y el juez de audiencia suplente presenciaron la quema de la droga.



Droga rotulada

Los paquetes de cocaína estaban envueltos en papeles con colores rosado, negro y blanco.



Una vez abiertos se pudo apreciar que traían impreso el número 11, la letra H, 398, y una estrella que, según los especialistas, es el símbolo de la persona a la que se dirigía el pedido. La quema se desarrolló con estrictas medidas de seguridad, por ello, no permitieron el acceso a personas que no estuviesen invitadas.



Mientras más distancia,

droga más cara

Mientras que en Puerto Cabezas cada kilo se vende en cuatro mil dólares, en Honduras el valor se duplica. En Estados Unidos cada kilo tiene un costo de 40 mil dólares, y en Europa, de ochenta mil dólares.