Dejan sin bono navideño a trabajadores del MTI

Sin su bono navideño, así se quedaron un centenar de trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura, porque según ellos, el ministro no quiso entregarlo, pero además, tampoco recibieron el pago de sus horas extras, tal como lo establece el convenio colectivo.



Aún la tarde del pasado viernes, los trabajadores esperanzados en recibir su bono y las horas extras, esperaron en vano que la administración del MTI entregara lo que según Freddy Velásquez, secretario del sindicato independiente del MTI, les corresponde, de acuerdo con los derechos adquiridos por los trabajadores.



Según el dirigente sindical, los trabajadores que tienen salarios menores de los cinco mil córdobas tienen derecho a un bono navideño que alcanza los 500 córdobas, “son cerca de unos 230 trabajadores que tienen míseros salarios” los que se quedaron esperando su bono navideño, dijo Velásquez, mientras unos 160 trabajadores se quedaron sin recibir sus horas extras.



“De las horas extras te quitan para el seguro y el IR, eso significa que las horas extras están dentro de tu salario, y, por lo tanto, también deben ser incluidas como parte de tu aguinaldo”, dijo Velásquez, quien lamentó que el ministro de Transporte, Fernando Martínez, haya rechazado un acuerdo asumido durante una reunión el pasado 13 de diciembre, donde se llegó al compromiso de cumplir el convenio colectivo actual, mientras no se termine de revisar por una comisión de sindicalistas y la administración.



El dirigente sindical lamentó que en este caso, los más afectados fueron trabajadores que tienen ingresos bajos. “Ahí están los conductores, conserjes y mantenimiento de patio, y entre ellos hay un 70 por ciento de mujeres que son madres solteras, y ese dinero les ayudaría para enfrentar los gastos de Navidad”, señaló.



“Qué lastima que el ministro de Transporte no haya enviado a los trabajadores ni una circular felicitando por la Navidad y por el Año Nuevo, menos que haya ofrecido un convivio”, se lamentó Velásquez.