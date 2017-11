Cuando un estudiante ingresa a la vida universitaria, da un giro de 180 grados a su vida académica, debido a que los métodos y técnicas de estudio que pudieron serle de éxito en la secundaria, puede que pierdan validez en este nuevo peldaño.

Es usual que algunos jóvenes que en secundaria fueron alumnos destacados, en la educación superior no pasen de ser estudiantes promedio o como dicen algunos, regulares, es decir, que sus calificaciones disminuyen notablemente.No está demás decir, porque para nadie es un secreto, que en parte muchos ven afectado su rendimiento porque en la universidad hay más distracciones, menos control de los padres e incluso de los docentes, pues ahí no existe el maestro guía que anda llamando al tutor para decirle que su hijo no anda en buenos pasos, pero también hay que reconocer que los cambios afectan a gran cantidad de jóvenes. rsó con nosotros acerca de los principales cambios que los estudiantes enfrentan al llegar a la universidad y aconseja cómo deben afrontarlos para alcanzar el objetivo académico.

Como docente, ¿cuál cree que es la principal transición que experimenta un estudiante entre la secundaria y la universidad?

Es un cambio total, un giro que para muchos es difícil, les cuesta adaptarse a este nuevo sistema, tienen diferentes maestros, compañeros de clases, materias, ambientes, autoridades, más trabajos, estos tienen que ser de calidad, deben poner mayor empeño, deben entregarlos impresos y cumplir con ciertos requerimientos que para ellos son desconocidos, por ejemplo las normas APAS que son un dolor de cabeza para los estudiantes de nuevo ingreso.

Tienen que tener madurez y responsabilidades si quieren ser profesionistas de futuro, porque el mundo laboral es muy exigente.

¿Qué debilidades académicas más frecuentes presentan los jóvenes de primer ingreso y cómo podrían superarlas?

Problemas de redacción y ortografía, esto lo van a superar leyendo y redactando, es una lucha que llevamos los maestros que damos la materia de Redacción a primer año, porque son los que presentan mayores dificultades en esta área.

Problemas de comprensión lectora, les cuesta leer y comprender, esto lo pueden superar leyendo, la práctica les va a permitir lograrlo.

Mal uso de la tecnología, algunos saben manejarla, pero solo la usan para estar en redes sociales, es un mal que tenemos con la juventud, yo les prohíbo celular en clase, que usen la computadora para fines académicos, es difícil de controlar si están trabajando o están en las redes sociales.

¿Es fundamental que exista un año base en la universidad?

Yo considero que es esencial porque esto le va a permitir al estudiante conocer ese nuevo mundo, imaginate los chavalos que vienen de la zona rural, esto es mucho más diferente que para él que vive en la ciudad.

Tiene que existir ese año base para que se adapte a este nuevo contexto, conozca cómo funciona todo, desde saber qué bus va a abordar, cuál lo lleva a la universidad, a su casa, entre otros aspectos.

¿Qué factores son los que diferencian a la universidad de la secundaria?

-Factor económico: en la universidad se invierte en libros, folletos, pasajes, comida, entre otros.

-Adaptabilidad al entorno o contexto: diferentes maestros, clases, amigos, compañeros de clase, autoridades.

-Tienen más libertad, pero no deben caer en el libertinaje, aquí deben influir los padres y los maestro para que no caigan en esto.

-Mayor exigencia en la entrega de trabajos y exámenes.

-Mayor responsabilidad.

-Trabajos prácticos en los que hay que poner empeño.

-Dedicar tiempo a los estudios fuera del aula de clases.

-Ritmo de vida es más acelerado.

-Tener su propio criterio en cualquier tema, hay que pensar más para opinar.

¿Qué consejos le das a los jóvenes que ingresarán tanto a los recintos públicos como a los privados?

-Que aprovechen los estudios de la Secundaria, (inglés, lengua y literatura, computación), ya que son la base para entender los estudios universitarios.

-Que valoren el apoyo que les dan sus padres

-Que aprovechen la juventud que tienen.

-Que se dediquen a estudiar porque es su futuro.

-Que aprovechen los conocimientos de los docentes, que los cuestionen cuando tengan dudas.

¿Cuáles son los métodos primordiales para prepararse ante el examen de admisión?

-Estudiar varios meses antes.

-Dedicarle tiempo a aquellos temas que se les dificulte más.

-Pagar los servicios de un especialista para que les explique las clases.

-Poner especial atención a las clases de matemática y lengua en el quinto año de Secundaria