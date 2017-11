La alimentación ideal para los universitarios

Los universitarios no tienen horario dentro de su casa de estudios: reuniones con los compañeros para terminar un trabajo o estudiar para el examen de mañana (sí, de mañana, porque todo se acumula); sacarle copia a las guías para el taller grupal con el profesor que es exigente; o simplemente actividades extracurriculares dentro del campo universitario porque esta es la mejor etapa de los jóvenes para crecer.

En medio de esta rutina, es común que se salten comidas o la alimentación no sea la más adecuada. Además, la juventud les puede hacer creer que está bien cometer estas fallas de vez en cuando, “no importa, ya me ocuparé de mi salud después”, pueden decir algunos. Sin embargo, el cuerpo puede pasar factura por los descontroles alimenticios e incluso las pocas horas de sueño.

El alimento es el combustible mental, emocional y físico. Claro, no cualquier alimento, sino el que te aporte la mejor energía, mientras más natural y menos procesado, mucho mejor. Recuerden que para nosotras, “fitness” va más allá del aspecto físico y significa tener un mejor estilo de vida en todos los sentidos.

Una alimentación balanceada te permitirá responder mejor en tus estudios, sacar mejores calificaciones en tus evaluaciones y destacar en las aulas.

Además, en la juventud es donde vienen los mayores cuestionamientos acerca de la vida, el crecimiento, el aspecto físico y, muchas veces, sin querer, se juzga al otro por no encajar con un patrón, ya sea que esté muy gordo o muy flaco. Al tener una mejor alimentación, te verás mejor físicamente, te sentirás mejor internamente y con mayor seguridad en ti mismo (a). Al final, nada mejor que verte en el espejo y enamorarte del reflejo, ¿verdad?

1 El primer consejo que les dejamos es que sepan identificar los grupos alimenticios, por ejemplo, proteína (huevo, carne, pollo, atún, etc.), carbohidrato (frutas, papa, arroz integral, pasta integral, pan integral, etc.), grasas saludables (frutos secos, aguacate, etc.) y vegetales (tipo de carbohidrato fibroso que aporta la mayor cantidad de vitaminas y minerales). Así, sabremos qué incluir cuando cocinemos o elegir mejor cuando vayamos a la cafetería. Lo ideal es que en cada plato haya una porción de cada uno: la proteína que sea del tamaño de la palma de tu mano; el carbohidrato, un puño de tu mano; y la ensalada, toda la que quieras.

2 ¿Han escuchado la frase que “el desayuno es la comida más importante del día”? Bueno, es totalmente cierto porque tu cuerpo viene de 8 horas aproximadamente (a veces más) sin comer y necesita energía para comenzar el día. Lo ideal es desayunar en los primeros 40 minutos después de despertar, así que, si tu horario te lo permite, deberías desayunar en tu casa o comer en el camino a la universidad. Aquí te dejamos una guía con opciones de comida para el día que no te quitarán mucho tiempo:

Desayuno

Tortilla de maíz o pan integral con dos huevos revueltos y una fruta pequeña.

Yogurt griego natural 0% grasa, avena y una fruta pequeña. Se puede endulzar con stevia o un poco de miel de abeja.

Lo ideal es que prepares la comida en casa, incluyendo el almuerzo y dos meriendas, para que te lo lleves a la universidad. Aquí te dejamos sugerencias que puedes hacer en casa o pedir en la cafetería.

Merienda para la media mañana

Una fruta pequeña y un puño de frutos secos, como maní, almendras, nueces, etc.

Un quesillo sin crema o muy poca crema.

Almuerzo

Pollo a la plancha, tortilla o plátano cocido, vegetales cocidos, ensalada y aguacate.

Tacos mexicanos de pollo, con tortilla de maíz, sin salsas cremosas y sin queso o poco queso.

Merienda para la tarde

Un yogurt griego y un puño de frutos secos.

Atún, palitos de apio y zanahoria.

Cena

Una tortilla con pollo o carne asada y ensalada.

Atún y vegetales cocidos.

Recuerda que esto es de manera general, pero en www.pegatealfitness.com te ofrecemos asesorías personalizadas según tus necesidades y objetivos. Allí también encontrarás recetas nutritivas para que te inspires.

3 También te recomendamos llevar un termo con agua y lo recargues las veces que sean necesarias: el agua absorbe todos los nutrientes, te mantiene satisfecho e hidratado. Además, nuestro cuerpo está compuesto principalmente por agua.

4 ¿Qué evitar / controlar? Evita las comidas muy fritas, las gaseosas, el azúcar en los jugos naturales de frutas, la repostería, los chocolates, las chucherías, las pizzas, los panes blancos en general. Y controla los yogures, trata de que sean naturales; controla la ingesta de sal en los jocotes y en los mangos; te recomendamos endulzar las bebidas con miel; nuestro quesillo es delicioso, pero, si puedes, pídelo con muy poca crema;

Amiga (o), la clave está en la organización, disciplina y la fuerza de voluntad. Recuerda que tu cuerpo es el que te mantendrá toda tu vida, y es importante mantenerlo en las mejores condiciones.

* Blogueras del sitio web

Pégate al Fitness