Para mejorar el aprendizaje de la matemática en la educación secundaria en Nicaragua, el estudiante debe tener más tiempo para hacer ejercicios de forma individual durante el periodo de clases por día, explicó Ken Furukawa, experto japonés que trabaja en el Proyecto para el Aprendizaje Amigable de Matemática en la Educación Secundaria, conocido como Nicamate.

Este proyecto es impulsado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), que trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación (Mined) y la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN, de Managua y León).

Desde el año 2006, Japón respalda la enseñanza de la matemática en el país. En aquel momento inició apoyando el aprendizaje de esta materia en la educación primaria y desde este año desarrolla el Nicamate para establecer el vínculo entre la esta y la secundaria.

Ken Furukawa, asesor principal del proyecto Nicamate, explicó los avances del mismo.

¿En qué consiste este proyecto?

El proyecto Nicamate es para el aprendizaje amigable de las matemáticas en educación secundaria, se va a elaborar el libro de texto para el estudiante, la guía de enseñanza que deben usar los maestros y un texto de tarea para que los niños lo usen en casa. El proyecto entregará solo los textos guías, que corresponden de séptimo a undécimo grado, a las autoridades del Ministerio de Educación. El Mined será el responsable de la producción y el tiraje de los libros que entregarán a los maestros y de los que usarán los estudiantes. Esta iniciativa es un proyecto regional, se desarrolla también en Guatemala, Honduras y El Salvador. En Nicaragua, el proyecto tiene la asistencia de cinco expertos japoneses.

¿Cuál es el avance que han logrado?

Comenzamos el proyecto a inicios de febrero de este año. Vamos a realizarlo hasta junio de 2019. La duración del proyecto es más o menos de dos años y medio. Este año, los técnicos del Mined y los profesores de la UNAN (Managua y León) han revisado el currículo de matemática de secundaria, después se ha elaborado el plan de cada año para cada grado, de séptimo a undécimo grado, un plan anual. Hemos elaborado el plan de estudio por unidad y hemos preparado un ítem para la evaluación y con esta base estamos elaborando el libro de texto.

También realizamos un diagnóstico para saber la situación actual de los estudiantes y basándonos en todo esto hicimos la estrategia para elaborar el libro de texto.

Generalmente, no solo en este país, sino que en los países vecinos en Centroamérica, los docentes hablan mucho durante la clase y hay poca participación del estudiante.

¿Cuál sería la estrategia para mejorar la enseñanza?

Nuestra estrategia es asegurar tiempo de trabajo individual del estudiante en todas las clases, pensamos que es importante el trabajo individual del estudiante por sí mismo.

El profesor tiene que hablar para explicar, sin embargo, si habla mucho significa que el estudiante solo escucha y copia el contenido de la pizarra y no tiene suficiente tiempo para resolver problemas por sí mismo; si no tiene la experiencia de resolver problemas, no puede resolverlos normalmente. En Japón también, si el estudiante no tiene tiempo de trabajo individual, no puede resolver (problemas matemáticos) y (los alumnos) necesita hacer ejercicios.

En el texto, como parte de nuestra estrategia, cada página tiene cuatro pasos y normalmente una página es para un periodo de clases, si hay 45 minutos de clases, lo importante es aprovechar al máximo ese tiempo. Normalmente, nosotros pensamos que necesitamos, por lo menos, 20 minutos de trabajo individual, es lo necesario para cada clase.

Hay personas que dicen que el estudiante no aprende porque la matemática no le gusta ¿qué observación tiene de esto?

Generalmente, si no entiende la clase de matemática entonces no tendrá interés, es difícil tener interés en la clase sino la entienden, pero si el estudiante entiende la clase y logra resolver el ítem, le interesará la matemática.

Estamos elaborando el libro de texto para el estudiante, tal vez a fin de este año vamos a culminar la elaboración. A partir de enero del 2018 se empieza a elaborar la guía para el maestro, va a haber un libro para el estudiante y una guía para el maestro. En el 2018 lo vamos a distribuir en algunas escuelas, como pilotaje, para probar nuestro material.

El proyecto elabora los textos guía de séptimo hasta undécimo grado, pero es el Mined el que los va a reproducir para todos los estudiantes y maestros.

¿Contemplan capacitaciones para los docentes?

Preparamos el contenido de la capacitación para los docentes, para que puedan utilizar nuestro material. Tenemos que explicar bien cómo se puede utilizar este libro de texto en la clase y para observar los resultados se pueden comparar algunas clases impartidas de forma tradicional con otras clases en las que se use el método del proyecto, tomar videos para ver el resultado. Se planean capacitaciones para profesores en servicio y para futuros docentes que se están formando. Para esto es importante que tenemos la participación de profesores de la UNAN con los que trabajamos y son autores del libro de texto. Estimamos capacitar a unos 2012 profesores de matemática en educación secundaria y a un grupo de 40 docentes de las universidades de la UNAN y del Caribe como BICU y Uraccan, en el 2018 comenzamos con esta parte.