Francisco Mercado, condenado a 30 años de prisión por matar y decapitar a Karla Estrada, pidió a través de su abogada, Amy Rayo, la reducción de su condena a 20 años de cárcel. “Pido que vean mi caso humanamente”, solicitó el condenado ante los magistrados de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones, Ana Vanegas, Sergio Palacios y Francisco Vega. Rayo dijo que a su representado no se le tomó en cuenta dos atenuantes: el hecho de que admitió la culpa y que no tenía antecedentes penales. “A pesar de la magnitud del crimen, existen estas atenuantes que no son tomadas en cuenta al momento de que la juez da el fallo.

La Ley dice que en todos los casos hay derecho a aplicar atenuantes, como principio de proporcionalidad”, explicó. El pasado 7 de septiembre, la juez Aleyda Irías, del segundo Juzgado Especializado en Violencia, condenó a Mercado a 30 años por femicidio. La fiscal del Ministerio Público, Margine Rivera, pidió que no se admita la petición porque el femicidio de Karla Estrada se trata de un crimen atroz y lleno de odio.

“El acusado dejó un mensaje nocivo para la sociedad”, expresó la fiscal. “Hay que tomar en cuenta que el condenado no se entregó y que fue por las publicaciones que él hizo en Facebook que fue localizado”, detalló. Una de las hijas de Estrada, de 17 años, y Luz Estrada, mamá de la víctima, estuvieron en la audiencia. Rayo también solicitó que trasladaran a Mercado del Sistema Penitenciario de Managua al de Granada, debido a que sus familiares en Nandaime tienen dificultades para visitarlo.

Agregó que este se encuentra en la galería 300, un sector de máxima seguridad. Los magistrados indicaron que el resultado de la apelación de sentencia será en el tiempo establecido por la Ley, posiblemente en 10 días.