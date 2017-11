Liberan a mujer señalada de matar a esposo

Jessica Parrales, señalada de matar de cinco estocadas a su pareja, fue liberada ayer por la tarde del Distrito II de la Policía Nacional por falta de pruebas.

“Me dice (oficial) que no puede hablar conmigo porque estoy alterada, que ellos solo cumplieron con lo orientado por el Ministerio Público que dio la autorización para que esa mujer saliera libre porque no tienen las pruebas fundamentadas”, declaró Meyling Núñez, hija del fallecido Douglas Antonio Núñez.

“No sé por qué no lo llevaron a los juzgados, desde un principio este caso ha sido parcializado y eso no me parece, hasta la vicepresidenta Rosario Murillo lo catalogó de parricidio y ahora nos salen con esto”, agregó Lissette Zambrana, sobrina de Núñez.

Relación inestable

Douglas Antonio Núñez y Jessica Parrales fueron pareja 10 años, pero su relación fue calificada como “inestable” por Juan Francisco Muñoz, hermano de la víctima.

Los años de convivencia marital estuvieron marcados por las infidelidades de Núñez y los reclamos y celos de Parrales, reconoce Juan Francisco Núñez. El hecho sucedió el sábado.

De acuerdo con el dictamen médico legal, la estocada mortal que terminó con la vida del hombre, quien se ganaba la vida como pintor, fue la que le perforó el pulmón izquierdo.