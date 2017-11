Acompañantes electorales de la OEA estarán en las JRV

Los miembros de la Misión de Acompañamiento Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) estarán presentes en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante el escrutinio, aseguró ayer Wilfredo Penco, jefe de la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA.

Penco sostuvo en conferencia de prensa que una de las inquietudes planteadas por los representantes de los partidos políticos, con quienes se han reunido, se vinculan al hecho de poder garantizar que se les entregue “la copia de las actas de escrutinio”.

La entrega de las copias de las actas de escrutinio a los fiscales y miembros de JRV de los partidos políticos “es un elemento fundamental”, dijo Penco. Es importante, explicó el jefe de la misión, “que cada uno tenga derecho a llevar consigo una copia de esa acta con los datos correspondientes”.

“Los temas planteados por los partidos políticos se vinculan con la acreditación de fiscales, con la integración de Juntas Receptoras de Votos, también con la entrega de la copia de las actas de escrutinio”, comentó.

“Estaremos el próximo domingo, desde el momento mismo de la apertura de las Juntas Receptoras de Votos, acompañaremos en todos los departamentos la jornada electoral hasta el cierre de las Juntas, también estaremos presentes en los escrutinios que habrán de revisarse en esa instancia (JRV), acompañaremos todo lo relacionado con la transmisión de resultados y estaremos presentes en los Centros de Cómputos”, aseguró Penco.

Se reúnen con Conferencia Episcopal

Wilfredo Penco dijo que ayer mantuvieron “una entrevista con el cardenal (Leopoldo) Brenes, que nos ha expresado el punto de vista de la Conferencia Episcopal, también nos hemos reunido con otras personalidades y pensamos reunirnos con otras organizaciones”.

Respecto al trabajo hecho en los últimos días dijo que “nuestros coordinadores ya se han desplegado en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas están en el terreno, y mañana (hoy) serán capacitados los observadores que se van a sumar al trabajo de los coordinadores en los distintos departamentos y regiones”.

“La jefatura de la misión sigue trabajando en los contactos que realizan con los partidos políticos que compiten en este proceso electoral, con la autoridad electoral propiamente dicha y con otros autores sociales, esa es nuestra labor, seguiremos trabajado recogiendo diversos puntos de vista, recogiendo información que procesaremos de modo sistemático, a través de nuestros observadores, coordinadores y también de nuestros especialistas”, recalcó Penco.

Las inquietudes recopiladas hasta el momento se están analizando y en el “caso correspondiente la trasladamos a la autoridad competente para buscar una solución si es posible al inmediato plazo, todo será objeto de los informes”, sostuvo.

Sobre denuncias “de violencia en algunos sectores, recogemos información y hacemos el llamado a todos los partidos políticos integrantes y actores del proceso electoral de que el acto del próximo domingo se realice en paz, dando un ejemplo al mundo de madurez democrática”, señaló Penco.

Recordó que “el próximo martes 7” dará un “informe preliminar” y que el “informe final será leído en la sede de la OEA en Washington, ante el Consejo Permanente de la OEA”, semanas después de los comicios municipales.

Los acompañantes universitarios harán reportes durante el día de los comicios

Los acompañantes electorales del Consejo Nacional de Universidades (CNU) tienen la tarea de brindar tres reportes de las incidencias observadas durante el día de las elecciones el próximo domingo a las autoridades del Observatorio Electoral del CNU, confirmaron miembros del equipo de acompañamiento universitario.

El CNU juramentó ayer a 400 acompañantes electorales, entre estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Agraria de Nicaragua (UNA) y en la actividad explicaron el procedimiento que cumplirán el cinco de noviembre.

Los 400 miembros de la UNA son parte del universo de 5,000 personas de la comunidad universitaria que el CNU tendrá acompañando las elecciones.

Los acompañantes universitarios tendrán tres formatos para llenar con información detallada de lo que observen el día del sufragio. A las 10:00 a.m. deben presentar su primer reporte, a las 2:00 p.m. el segundo y las 7:00 p.m. el tercer y último reporte.

La información la deben hacer llegar al Observatorio Electoral del CNU en Managua y desde ahí serán las máximas autoridades del CNU las que brindarán al público en general, la información de las incidencias de las votaciones y pasarán su reporte al CSE o a la Policía Nacional si fuese el caso.

“Los acompañantes electorales no son sustitutos de las autoridades competentes de los partidos políticos, ni del CSE ni de la Policía. Si hubiese alguna incidencia, los acompañantes no tienen porqué resolverla no les corresponde hacerlo, ellos solo lo recogerán en el informe que nos harán llegar para luego nosotros comunicarlo a la autoridad competente”, dijo Telémaco Talavera, presidente del CNU.