Orden “General José Dolores Estrada”, para Otto de la Rocha

Otto Benjamín De la Rocha, cantautor, compositor y autor radial nicaragüense, fue condecorado con la orden “General José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto en Grado Gran Cruz”, que otorgó la Asamblea Nacional el día de ayer en reconocimiento a su trayectoria artística.

El autor de “Managua Linda Managua”, intérprete del personaje Aniceto Prieto, entre otras canciones y otros personajes populares, ha triunfado en la radiodifusión nicaragüense y lo ha hecho merecedor de incontables reconocimientos y premios, pero don Otto señala este como uno muy especial. “Esto fue algo inesperado, todavía estoy nervioso porque desde que me dieron la noticia me empezaron a bailar mariposas en la barriga, esto es lo más grande que he recibido, claro que he recibido muchos reconocimientos pero este pesa mucho para mí”, manifestó De la Rocha.

La diputada Loria Raquel Dixón, primera secretaria de la Asamblea Nacional, dio lectura al otorgamiento de la orden. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, impuso la condecoración al artista.

Su esposa Georgina Valdivia y sus hijas Alicia y Mercedes lo acompañaron en la celebración, además asistieron al artista folcloristas y músicos que han compartido en algunos eventos escenario con el famoso artista radial y compositor e intérprete de música popular.

Quien aprovechó la oportunidad y envió un mensaje a los jóvenes artistas que están empezando su trayectoria. “Yo tengo 71 años de andar en esto, cuando vuelvo a ver abajo veo que me ha costado mucho, sobre todo cuando uno empieza a trabajar en esto y si es lo que te gusta romperás obstáculos, cruzarás barreras”.

Recomendó a los nuevos talentos “que no aflojen, porque el que se aflige se afloja, hay que seguir adelante, ensayar y ensayar porque es la única manera con la que le puedes gustar al público”, expresó De la Rocha.