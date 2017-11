A las 7:00 a.m. los Centros de Votación (CV) más importantes del municipio de Granada abrieron sus puertas. Julia Mena, candidata a alcaldesa por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, fue la primera en ejercer su derecho al voto, a las 8:00 a.m. en el Centro de Salud Polivalente, Junta Receptora de Voto (JRV) número 028, donde informó que no se había reportado ninguna irregularidad en la apertura del proceso. “Hoy estamos demostrando que aquí sí hay democracia y estamos consolidando ese derecho que tenemos todos de ejercer el voto”, expresó al salir de la JRV.

Con esto coincidió Félix Vega, aspirante del PLC, quien luego de votar hizo un recorrido por todas las juntas de la ciudad para confirmar que sus miembros de mesa estuvieran desarrollando sus funciones sin ningún problema. La mala experiencia fue para Gustavo Carrillo, candidato del Partido Conservador, quien no apareció en el Padrón Electoral porque no registró su cambio de domicilio, así que le recomendaron trasladarse a Malacatoya -donde vivía- para lograr ejercer su derecho.

El CV del colegio Carlos A. Bravo recibió a las 10:00 a.m. a Rodrigo Monterrey, de CxL, para votar en la JRV 01. Este aspirante a la Alcaldía de Granada dijo que por la tarde se reunirían con la Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y que esperan brindarle un reporte de cómo ha transcurrido el día en esta ciudad. “Aquí no ha habido mayores incidentes y esperamos que la gente salga a votar. Ayer (el sábado) tuvimos un poco más de problemas porque teníamos fiscales y les decían que se fueran porque no tenían que estar ahí, sin embargo, hoy fueron bien recibidos”, mencionó.

El departamento de Granada cuenta con 444 Centros de Votación. Solo en el municipio granadino hay 78 CV y 273 JRV.

José Uriel Guadamuz, encargado del centro Lorenzo Guerrero, dijo que durante la apertura no se presentó ningún altercado, sin embargo, la participación ciudadana estuvo inconstante. “A partir de las 2:00 p.m. tuvimos un incremento satisfactorio y después de las 5:00p.m. mucho más. En este centro tenemos 9 Juntas Receptoras de Votos (JRV) con un Padrón de 4,400 votantes”, estimó Guadamuz.

Con un retraso de 20 minutos en tres JRV por dificultad en el conteo de boletas, el CV del colegio Guadalupe también reportó orden en este proceso. El coordinador, Víctor Morales Guerrero, informó que unas 2,500 personas están registradas en ese Padrón.

Dificultades en el padrón

La mayoría de CV reportaron problemas en el Padrón Electoral, ya que muchas personas no aparecían en las JRV que por años les había tocado. Yasser Muñoz, encargado del centro 023 de la Lotería Nacional, dijo que en general la asistencia fue positiva pero sí muchas personas andaban desorientadas por algunos cambios de domicilio.

“La participación de la gente ha sido buena en general, hemos tenido lleno el centro y eventualmente ha habido momentos en que han venido poco. En este centro son 2 juntas y votan unas 650 personas. Respecto al Padrón Electoral, hay personas que hicieron cambios de domicilio, pero puede que pertenezcan a otro sector y lo que hacemos es orientar a la población para que vaya al Centro de Votación que le correspondía”, detalló.