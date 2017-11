Managua será sede de la Copa del Saber de colegios americanos

El torneo académico regional Copa del Saber o “Knowledge Bowl” se realizará por primera vez en Nicaragua entre el 16 y el 19 de noviembre y el Colegio Americano Nicaragüense será la sede del evento en que participan once colegios americanos de Centroamérica, afirmaron ayer los organizadores del evento.

Vince Hernández, profesor de ciencias y organizador, explicó que la Copa del Saber es un torneo académico que consiste en rondas de preguntas en inglés sobre matemáticas, historia, ciencia, geografía, arte, música, literatura o eventos de actualidad mundial. Añadió que los equipos participantes luchan por obtener el mayor puntaje de cada juego.

“Yo he estado preparándome por unos tres meses, he estado practicando hora y media diario y en las vacaciones me entreno con el programa en mi casa. Siempre estoy investigando más y leyendo. A mí me corresponden las preguntas sobre literatura, porque eso es algo que a mí fascina”, expresó la única integrante mujer del equipo, Paulina Cuadra, de 14 años.

“A mí me gustan las matemáticas, estudiarlo no me parece un castigo, me gusta y estudio en mi casa y colegio. Estudiamos álgebra, geometría, cálculo, la idea es diversificarnos por todas las ramas de la matemática para que sepamos un poco de todo y que podamos responder cualquier pregunta”, comentó Anastasio Ortiz Stoessel, de 14 años.

Nicaragua participa en estas competencias desde 1993. En 2014 y 2015 el equipo prejuvenil del Colegio Americano Nicaragüense ganó segundo lugar de esta competencia.