Dos vuelcos de vehículos, entre ellos un autobús de la ruta Managua-Bilwi y una camioneta en Estelí, y una triple colisión en Diriamba, Carazo, han dejado como resultado a unas 13 personas lesionadas.

En Rosita, de la Región Autónoma del Caribe Norte, un autobús de la ruta Managua-Bilwi con 40 pasajeros a bordo se volcó la madrugada de ayer en el empalme de Alamikamba, en la carretera Suina-Rosita, debido al mal estado de la carretera. De los 40 pasajeros solo tres fueron remitidos a un centro hospitalario.

El comisionado Luis Barrantes, jefe de la Dirección de Tránsito de la Delegación Departamental de la Policía Nacional del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú, aseguró que las investigaciones determinaron que la causa del accidente fue debido al exceso de carga y mal estado de la vía.

Los ocupantes del bus resultaron con lesiones leves, quienes no quisieron ser trasladados por las ambulancias del Ministerio de Salud.

Estelí: 3 niños lesionados

Mientras, en Estelí, la camioneta placa M002-231, conducida por José Israel Soriano, de 42 años, se volcó en el kilómetro 161 de la carretera Panamericana Norte.

En este percance resultaron lesionados los niños: Dereth Guillermo Espinoza, de 3 años, Alexis Eduardo Reyes, de 6, y Renard Reyes Acuña, de 21 meses de nacido y los adultos: Elizabeth Acuña Arosteguí, Elías Reyes Jiménez y Liliam Azucena Reyes, el conductor José Soriano, quienes resultaron con politraumatismo y heridas de consideración.

En este departamento en lo que va del año, 39 personas han fallecido, mientras que en el 2016 se reportaron 32.

Triple colisión

En tanto, en Diriamba Carazo, una triple colisión entre un camión recolector de plásticos, placa CZ7494; una camioneta roja, placa CZ12907 y un microbús blanco, placa CZ10901, dejó gravemente lesionados a Jesús pavón de 33 años de edad y Eddy Quiroz de 35, quienes presentaron el síndrome del latigazo más múltiples golpes en varias partes del cuerpo.

El hecho se registró la medianoche de este jueves, en la carretera Panamericana Sur, frente a la entrada del lugar conocido como Los Cedros, todos los vehículos viajaban de Diriamba hacia la capital.

Según José Antonio Espinoza Espinoza, conductor del camión, viajaba lento ya que su vehículo iba presentando fallas mecánicas.

"Voy bien lento, veo que detrás de mí viene la camioneta, llevo mis luces encendidas, reduje la velocidad porque el motor me va dando fallas, de repente solo escucho el golpe, me detuve y ahí me quedé. Bajé a ver y era la camioneta que me había pegado, pero a la camioneta le dio el del microbusito", relató Espinoza.

También en el municipio de La Concepción se registró una cuádruple colisión entre dos microbuses intermunicipales, jeep y un vehículo Kia, quejó una persona lesionada.