Nicaragua tendrá Plan Nacional de Logística

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, informó ayer que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de Nicaragua y el sector privado del país analizan la infraestructura y comportamiento del comercio exterior para elaborar un Plan Nacional de Logística.

El estudio se realizará por cinco meses y permitirá al país tener mayor competitividad en el proceso de exportaciones e importaciones. Esta iniciativa se suma a otras como la modernización del paso fronterizo de Peñas Blancas, Rivas, y la revisión de una nueva ley que impulsará la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

“El 11 y 12 de diciembre inician los encuentros del equipo del BID que está impulsando este proyecto con todas las partes participantes del sector privado y del sector público. El proyecto tiene la intención de estudiar toda la logística nacional y los procesos del comercio exterior, la demanda del sistema y entender cómo funcionan las cadenas”, expuso.

Apoyo al Fomin

Aguerri también destacó la donación que el Gobierno entregó al Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin III), por un monto de US$5 millones para el período 2019-2023, una cifra que ubica a Nicaragua, junto con Honduras, como uno de los países con mayor aporte a este inversor miembro del Grupo BID.

“Por ese aporte los países luego, por el monto total, reciben recursos para financiar al sector privado. En el pasado los aportes de Nicaragua fueron en el orden de US$600,000 y se logró tener US$15 millones en financiamiento. Hoy Nicaragua es el país de Centroamérica en conjunto con Honduras que más está aportando al Fomin III”, precisó.

Seguridad

En la reunión del próximo lunes que sostendrá, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el Comité Consultivo de la Integración Económica, el sector privado abordará la falta de seguridad que se vive en los países del Triángulo Norte de la región, señaló en conferencia de prensa el dirigente empresarial José Adán Aguerri.

“Las cifras indican que hay 22 denuncias diarias de extorsión, y no solo se extorsiona a las empresas sino a las personas naturales, se extorsiona al comercio, al sector transporte. Tenemos que hacer esfuerzos en conjunto, el sector público y privado de Centroamérica, porque indirectamente no hay país que no se vea afectado por esta realidad”, comentó.

Además indicó que se debe combatir de manera conjunta para volverle la seguridad a la región. De Nicaragua elogió la seguridad ciudadana que impera en el país, y que “hoy tenemos y que le debemos dar un verdadero valor a lo que significa poder transitar sin escoltas ni carros blindados, la seguridad es un valor agregado de la inversión”, añadió.