Acusados por encubrir crimen llegaron a entierro de la víctima

Martha Lorena Granera, madre de Ana Carolina, quien fue asesinada en una playa de Carazo, comunicó que su hija salió el 21 de octubre de la casa hacia la escuela pero que ya no regresó, esa misma noche notó que Erling Narváez estuvo casi tres horas platicando con una sobrina frente a su casa.

Al día siguiente, encontraron en Casares, el cadáver de la joven Ana Carolina, de 18 años.

“Él vivió en este barrio, pero se fue a vivir a los Medranos y vio que andaba como loca buscando a mi hija, vio todas las vueltas que di y hasta vio que fui a la policía a poner denuncia. Me pareció raro que no se iba, estuvo frente a mi casa casi tres horas y lo noté bastante nervioso, en mi mente dije que lo miraba algo sospechoso, como que me quería decir algo”, dijo Granera.

Otro de los acusados a quien no le conoce el nombre es un muchacho alto, delgado, moreno y ojos achinados, también llegó a los funerales.

“El día de la vela de mi hermana también estuvo presente, cuando ya la íbamos a enterrar: Ese chino estaba llorando y lo vi muy nervioso, luego al día siguiente ese mismo chino me dijo que quería contarme algo, yo fui a su casa a buscarlo pero con la Policía, ellos le hicieron varias preguntas, pero dijo que no sabía nada, que conocía a mi hermana y que en ocasiones platicaban, mi asombro fue verlo también entre los acusados, junto con ese Erling Narváez, los dos estuvieron en la vela de mi hermana”, dijo Melvin Granera García, hermano de la víctima.

La madre de la joven dice sentirse muy consternada e incrédula de haber visto a Erling entre el grupo de los siete acusados este viernes en el juzgado de distrito penal de audiencias, donde se realizó audiencia preliminar.

“Yo no puedo creer todavía que haya llegado a mi casa, a la vela, se acercó al ataúd de mi hija Y estuvo toda la noche e incluso en la madrugada que la tuvimos que ir a enterrar porque se estaba descomponinedo, él fue al cementerio con mi hijo”, indicó la madre de la víctima.

Por su parte Melvin Granera, hermano de Ana Carolina, aseguró conocer a todos los implicados en el hecho.

“Ayer (el viernes) que los vi en los medios, yo los reconocí a todos, porque la mayoría son conductores de motor de San Marcos, uno de ellos es mecánico y trabaja en un taller, no le conozco sus nombres más que solo las caras, al único que reconocí es a Erlin Narváez, porque fue vecino hace tiempo”, comentó Granera.

También indicó que la madrugada del día 23 de octubre, tuvo que correr hacia el cementerio para sepultar a su hermana y el acusado Erlin Narváez le ayudó a abrir uno de los candados del portón principal del camposanto.

“El me ayudó a cortar el candado, andaba tomado, estuvo todo el tiempo en la vela, después me ayudó ahí en el cementerio, jamás imaginé que él tenía conocimiento de quién había matado a mi hermana, y tampoco que habia ayudado a tirarla al mar”, expresó nervioso Granera.

Femicida rondaba casa de la joven

Para doña Martha Lorena, madre de la víctima, todo lo que escuchó el día de la audiencia preliminar la ha tomado por sorpresa, pues nunca vio a su hija con nadie, tampoco nunca ningún joven la visitó en su casa.

“A mí la gente en la calle me decía que la miraban platicar con un joven que manejaba la moto número 13, pero yo nunca la vi, días después de lo que pasó, mis vecinos me decían que una moto pasaba mucho por la calle de mi casa y bajaba la velocidad, pero como yo trabajo, no me mantengo aquí en la casa, entonces no lo pude ver”, dijo doña Martha.

Sin embargo, un fin de semana que la madre de la jovencita estaba en casa, una vecina en medio de gritos la llamó y le dijo que en la esquina de su casa estaba el joven que ella miraba que platicaba con su hija.

“Yo corrí ese día, anoté el número de la moto y de inmediato llamé al inspector de la policía y le di el dato, ahora que salen en las noticias mis vecinos lo reconocen y dicen que ese joven Jonathan Yamil Sánchez García, es el mismo que miraban en la esquina platicando con mi hija, las madres somos las últimas en darnos cuenta lo que hacen los hijos”, añadió entre lágrimas Granera.