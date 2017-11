Para acelerar el crecimiento de la economía y evitar la disminución de la productividad, el Gobierno de Estados Unidos necesita impulsar “políticas que aumenten la inmigración, no (que) la reduzcan”, sostiene la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester.

Según la funcionaria estadounidense, su país necesita promover esfuerzos para reducir los costos de la atención médica, impulsar las inversiones en educación e investigación y una política de migración más expansiva para aumentar la productividad y el crecimiento.

“Las políticas que aumentan la inmigración, no (que) la reducen, que respaldan la educación continua, que fomentan la investigación, desarrollo e innovación, y que proporcionan incentivos para que las personas trabajen durante más tiempo deberían recibir atención”, aseguró Mester, quien es doctora en Economía.

Las declaraciones de Mester fueron recogidas por el canal estadounidense CNBC durante un discurso pronunciado por la funcionaria en la Conferencia Monetaria Anual del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, realizada en el Instituto Cato de Washington.

Loretta Mester forma parte de los miembros más fuertes de la Reserva Federal en Estados Unidos y será un miembro con derecho a voto en el Comité Federal de Mercado Abierto el próximo año.

Medidas contrarias

Las declaraciones de Loretta Mester contrastan drásticamente con la postura del presidente Donald Trump, quien durante su campaña prometió que deportaría hasta tres millones de migrantes indocumentados.

El pasado 6 de noviembre el Gobierno de Estados Unidos anunció el fin del programa Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, por lo que unos 2,500 migrantes nicaragüenses perderán sus permisos para vivir y trabajar en suelo estadounidense.

Para Nicaragua el programa expira el 5 de enero de 2019, de acuerdo con la decisión adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mientras que para Honduras el TPS quedó provisionalmente extendido hasta el 5 de julio de 2018.

Apoyo a la migración

Durante su visita a Nicaragua en junio pasado, el exsecretario de Comercio de los Estados Unidos de América, Carlos Gutiérrez, mencionó la idea que persiste en un sector de los Estados Unidos, de que en el año 2050 las minorías serán mayoría en esa nación, generando cierto nerviosismo.

“Hay gente que siente que va a perder y se dice que es culpa de los inmigrantes la pérdida de ingresos y de trabajo”, dijo Gutiérrez, quien valoró el papel de los migrantes en Estados Unidos.

“En la agricultura se necesita como un millón de trabajadores anualmente y el sistema legal es tan burocrático que es casi imposible pedir permiso para legalizar a los trabajadores que tienen que estar para la cosecha. Hay tres opciones, cerrar la granja porque no entran empleados, mandarla (la granja) a México o contratar a indocumentados. Si uno reconoce eso se da cuenta de que necesitamos migración. Sin migración no se puede. La fuerza de trabajo en los Estados Unidos no está creciendo lo suficientemente rápido”, aseguró el exsecretario de Comercio.