Continúan apagones en zona de Los Brasiles

El suministro eléctrico continúa intermitente este martes en la subestación eléctrica de Los Brasiles, que abastece de este recurso a zonas de Ciudad Sandino, Los Brasiles y Mateare, confirmó la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).

Los apagones han afectado algunas industrias ubicadas en la zona como Alfa Textil S.A., Zona Franca Zaratoga, Chao Hsin Internacional, Caprich, John Garment Sa, Grand Paper, Sacos de Nicaragua, Yu Jin Nicaragua, Proyecto Lechero Chiltepe, Zona Franca F&D Nicaragua y Nilac, señaló Enatrel este martes mediante una nota de prensa divulgada en su página web.

Algunas tuvieron que sacar a su personal porque se dañaron plantas de generación o no tenían capacidad para operar con estas, indicaron fuentes cercanas de las empresas.

La suspensión de la energía también se extendió a Mateare, Los Brasiles, Xiloá, Urbanizaciones El Doral, Momotombo y San Andrés de la Palanca, Zona 7 de Ciudad Sandino, Ciudad Sandino, Barrio Carolina Calero, Alcaldía, Palí y sectores aledaños, agregó la información.

Jorge Katín, encargado de comunicaciones de Disnorte-Dissur, declaró a El Nuevo Diario que el apagón se originó debido a una falla de transmisión, o avería, en la subestación de Los Brasiles, y que los trabajadores de Enatrel iniciaron las reparaciones desde la noche del lunes.

“No era una falla de distribución, era un tema de la transmisión, y todo lo que es transmisión le corresponde a Enatrel, ellos se encargan de administrarlas y darles mantenimiento”, mencionó el funcionario.

Hasta las 9:30 a.m. de este miércoles no se habían reportado cuántas personas fueron afectadas por el apagón. De manera extraoficial, se conoció que los apagones pudieron estar originados por una explosión en la barra de media tensión, pero aún no se sabía cuánto tiempo se llevaría la reparación.

No obstante, Enatrel informó en su sitio web que el personal trabaja para restablecer el fluido energético en el menor tiempo posible.