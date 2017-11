Ecuador, Chile, Venezuela y Colombia se reparten los oros en el segundo día

Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela ganaron hoy medallas de oro en el atletismo de los XVIII Juegos Bolivarianos, en una jornada en la que se batieron tres récords con las destacadas actuaciones de Walter Viáfara, Alex Quiñónez y Luis Ostos.

El peruano Ostos realizó un prueba impecable en los 10.000 metros planos, con un ritmo espléndido de principio a fin que no solo le permitió conseguir la medalla dorada, sino que además batió el récord bolivariano con un tiempo 28 minutos, 56 segundos y 95 centésimas.

Con ese resultado finalizó con el reinado del chileno Leslie Rigoberto Encina, que en Trujillo 2013 había conseguido el mejor tiempo con 28:59.79.

En Santa Marta, la plata se la adjudicó el colombiano José González 29:36.29, mientras que el bronce fue para el venezolano Luis Orta con un guarismo de 29:51.26.

"Es un gran regalo para finalizar el año, porque no pude estar en los mundiales de Londres, entonces hoy me dije, bueno, voy a correr no solo por el oro sino también por el récord y lo pude cumplir", dijo Ostos a Efe después de recibir la medalla.

A primera hora, el colombiano Viáfara inició una jornada histórica en el estadio de la Unidad Deportiva de Bureche con su marca de cinco metros 25 centímetros, que estableció un récord bolivariano en el salto con pértiga.

Después el ecuatoriano Quiñónez emocionó en la segunda jornada con su marca de 20.27 en los 200 metros planos para colgarse el oro y romper su propio registro en las justas.

Para Chile, la lanzadora de disco Karen Pamela Gallardo cumplió con las expectativas al ganar la presea dorada con 55.73 metros como su mejor marca, suficiente para dejar en segundo lugar a la panameña Aixa Middleton con 54.74 y tercera a la colombiana Johanna Martínez con 53.35.

"Estuvo un poco apretada la prueba. Nos llevamos casi por un metro las tres, así que estuvo bastante entretenida. Estoy contenta porque consigo una medalla más para mi país", expresó a Efe Gallardo.

En varones, el triunfo fue para el ecuatoriano Juan José Caicedo con 57.99 metros, mientras que la plata quedó en manos del chileno José Miguel Ballivián con 55.53, seguido por su compatriota Claudio Romero con 53.42.

El dominio de los hermanos Murillo, alternándose en primer y segundo lugar, se sintió desde el inicio de la prueba del salto triple, que le entregó oro y plata a Colombia.

Al final, Jhon Fredy Murillo se impuso con 16 metros 16 centímetros en su mejor salto, mientras que Divie Murillo se aseguró el segundo cajón del podio con 15.87, para dejar con el bronce al venezolano Santiago Cova 15.85.

"Estoy contento por mi tercer oro en unos Juegos Bolivarianos. A pesar de que tengo una molestia en mi rodilla, pude resolver para coger el primer lugar y estar junto a mi hermano", declaró Murillo.

La jornada también dejó oro para Venezuela con Nercely Soto, la más rápida en los 200 metros con un tiempo de 22.89, seguida por las ecuatorianas Angela Tenorio con 23.63 y Narcisa Lanzazuri con 23.65.