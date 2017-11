Impartirán claves sobre cómo educar a niñez con autismo

En Nicaragua no hay cifras específicas oficiales sobre la prevalencia del autismo entre la población, un trastorno poco conocido y del que casi no se habla. El psiquiatra infantil Víctor Noguera define el autismo como el conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo, con manifestaciones preferentemente cognitivas y conductuales que pueden llegar a ocasionar notables limitaciones en la autonomía personal.

Solo en el área de salud mental del Hospital Manuel de Jesús Rivera "La Mascota" se reciben a diario entre cinco y seis casos de niños o niñas con algún tipo de autismo, según informó el pasado 20 de octubre el oficialista 19 Digital, ese es uno de los pocos datos que se conocen.

Algunas organizaciones en el país desarrollan actividades constantes para informar sobre el tema. Una de ellas es Visión Inclusiva, que mañana realizará el conversatorio denominado “Diferente, pero no menos”, a cargo de la ortopedagoga y madre de un niño con autismo, Astrid Delleman.

La actividad está orientada a ofrecer herramientas a madres y padres para la crianza de la niñez con discapacidad, pero en especial para aquellos que tienen un niño o niña con autismo.

“Lo que yo quiero compartir en el conversatorio no es decir este es el camino y solamente así lo tienen que hacer, sino ampliar la creatividad de padres y madres. No hay necesidad de inventar la rueda. Quiero compartir algunos aprendizajes en mi proceso con Jonathan, mi hijo, donde el lema fue: lo voy intentar, si no me resulta voy a cambiar. Si no aprende por A puede ser por B o por C”, explica Delleman.

MÉTODO

Tras su experiencia como madre de un niño con autismo, Delleman ha desarrollado un método llamado Happy Detective (Detective Feliz), basado en la observación.

“Todos tenemos hijos en cierta forma para gozar de ellos, pero lamentablemente poco se goza con la educación. Uno tiene que ser un Happy Detective, poder observar cómo lo está haciendo ahorita, dónde le falta, dónde le puedo ayudar y muchas veces tener de cerca un profesional o psicóloga que puede ayudar a sensibilizar a la familia en ese proceso”, explica.

El conversatorio se realizará hoy en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra (PAC) a las 6:00 p.m. El costo de cooperación es de 10 dólares.