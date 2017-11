José Mujica suspende viaje a Nicaragua

El expresidente de Uruguay, José Mujica, quien tenía previsto visitar Nicaragua este sábado, ha suspendido su viaje, informó hoy la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan).

"Por razones de fuerza mayor, el expresidente de Uruguay, compañero Pepe Mujica no viajará a nuestro país en la fecha prevista", indicó la Unan en un comunicado firmado por su secretario general, Luis Alfredo Lobato.

La Unan Managua tiene previsto entregar a Mujica un Doctorado Honoris Causa en Educación y Humanidades.

El evento estaba programado para este sábado a la 5 p.m. en un audotrio de la Unan, en Managua, capital de Nicaragua.

La ceremonia "se aplaza hasta una nueva fecha que será comunicada oportunamente", señaló la Unan.

En Nicaragua Mujica goza de mucha simpatía, en especial entre los jóvenes, quienes admiran su franqueza.

El exmandatario de Uruguay es muy citado en las redes sociales por su forma de ver la vida, por su sinceridad cuando se refiere a la adquisición de bienes y por su mandato.

En Panamá

Ayer, en Panamá, Mujica recibió un doctorado Honoris Causa, y dijo que Latinoamérica no es la única culpable de la existencia de paraísos fiscales, y que estos siguen existiendo porque les interesa a los más poderosos del mundo.

"Yo no banco (acepto) que América Latina es un desastre, que es el epicentro... No me jodas, si hasta la reina de Inglaterra lleva platita a un paraíso fiscal, no me jodas", declaró el exmandatario haciendo referencia a la supuesta relación entre la monarca y una cuenta en las islas Caimán, un territorio británico de ultramar ubicado en el Caribe.

La reina Isabel II figura en una lista donde se vincula a 127 líderes y celebridades con sociedades en paraísos fiscales en una investigación periodística internacional difundida el pasado 5 de noviembre y denominada "Papeles del Paraíso", y en la que también se menciona a los cantantes Bono y Madonna y al presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Mujica, que recibió este jueves el título de Doctor Honoris Causa en la estatal Universidad de Panamá, indicó además que "los paraísos fiscales son más viejos que el agujero del mate, lo inventaron ellos (los ricos) y los sostienen porque los precisan".

"No estoy defendiendo que los latinoamericanos seamos carmelitas descalzas, seamos puros, no, nada de eso, pero eso de que el problema es de uno...", añadió el exgobernante entre aplausos después de recibir el título honorífico y de pronunciar un discurso sobre la democracia.

Una vieja polémica

El año pasado, en Uruguay, se desató una polémica cuando apareció una pintura del expresidente José Mujica (2010-2015) y su esposa, Lucía Topolansky, desnudos.

El cuadro "Génesis Uruguay I", del artista plástico Julio de Sosa, de 37 años, exhibía a dos personajes de cuerpo bastante estilizado con los rostros de Mujica y Topolanski, ambos tapados de la cintura para abajo con hojas y ella sosteniendo una manzana en su mano derecha.