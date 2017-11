Granada Creativa reúne a apasionados de la publicidad

La Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad (ONAP) organizó en la ciudad de Granada la segunda edición del Festival Granada Creativa, el evento más grande de comunicación y creatividad de Nicaragua, en el cual seis creativos de talla mundial comparten sus experiencias y brindan asesoría a las marcas.

El evento se desarrolla bajo el lema: “El Festival que te cambia” y se está llevando a cabo en el Hotel Granada, con la presencia de estudiantes y profesionales de comunicación, mercadeo, diseño gráfico, creativos y carreras afines.

Los conferencistas que hacen posible este festival son: Fernando Zagales, Director Creativo de Leo Burnet; Luis Gaitán, Director Creativo de Google; Martín Gonzalo, Director de Transformación Digital de Latam de Forward; Mónica Charoux, Directora de Comunicaciones Corporativas Mccann Worldgroup para Latinoamérica; y Ranjiv Ramgolan, Director de Estrategia Regional Ogilvy & Mather.

Oscar Amador, presidente de ONAP, expresó: “Los conferencistas que nos acompañaron tienen una nutrida experiencia en campo de trabajo, también son reconocidos en festivales de publicidad, y los hemos traído para que abramos nuestra mente al mundo, a las nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer publicidad y entender mejor los comportamientos de los nuevos consumidores”.

Asimismo, señaló que este año decidieron el lema "Este festival te cambia" para transformar la mentalidad, formas y desafíos, “porque solo cambiando evolucionaremos la industria de la publicidad de nuestro país”, dijo.

Soluciones In House

Fernando Zagales, Director Creativo Leo Burnett Argentina, expuso la conferencia “Hay vida después de la Publicidad”.

Zagales tiene más de 15 años de carrera profesional como creativo, trabajando para marcas de renombre como Ford, Coca Cola, Revista Rolling Stone entre otras.

Durante su ponencia enfatizó que la creatividad no es primitiva de ningún lugar, “todos tenemos buenas ideas. La publicidad tal como la conocimos está dejando de existir porque hay bajos presupuestos. Las agencias grandes reducen su estructura. En Argentina, por ejemplo, se redujo también porque el 70% del trabajo diario es digital. Hoy en día convienen más las soluciones In House, esto significa que es conveniente saber editar, retocar, escribir, mientras más conocimientos tengamos mucho mejor para hacer soluciones in house y adecuarnos al modelo publicitario hoy en día”.

Igualmente, el creativo expresó que a nivel mundial las mejores ideas están en los contenidos, por ejemplo en Netflix y aplicaciones que solucionan problemas reales.

Mónica Charoux, Directora de Comunicaciones Corporativas Mccan Worldgroup para Latinoamérica, compartió sobre su experiencia en relaciones públicas, eventos corporativos, contenido de medios sociales, de tal manera que indica que la comunicación debe involucrar a la gente, con el fin de que el diálogo sea más favorable.

“Las relaciones públicas son la pieza de comunicación más propicia para las marcas. Asimismo es el marketing con propósito, en el cual las marcas se acercan e impulsan campañas que son importantes para la gente”, dijo.

Premiarán a mejor agencia

Durante el Festival Granada Creativa, el jurado internacional conformado por los conferencistas premiará a las agencias más creativas con los premios Jícara de Oro, plata y bronce.

“Los asistentes se pueden empapar de todos los conocimientos de la industria de la comunicación y vivir una experiencia inolvidable que les cambiará de forma positiva”, indicó el presidente de la ONAP.

