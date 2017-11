Empresarios avalan la nueva medida de la Policía Nacional de imponer multa por exceso de velocidad solamente a los conductores que circulen a más de 90 kilómetros por hora en carretera abierta, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Además, explicó que el día martes (21 de noviembre) el sector privado se reunió con las autoridades policiales y se plantearon algunos temas de seguridad vinculados a la cosecha en el campo y el abigeato, pero también la afectación de las empresas con las recurrentes multas y los retiros de licencias a sus conductores. “En esa reunión (con la Policía) se abordó que una medida que se iba a plantear era que no se multara —ahora pues que hay una gran cantidad de pistolas radares en las carreteras— a las personas que fueran a una velocidad no mayor a 90 kilómetros”, apuntó Aguerri. Agregó que “una de las cosas que hemos estado trasladando a la Policía era que donde había un rótulo que decía 60 kilómetros en una carretera abierta e ibas a 63, por esos tres kilómetros entonces eras multado, y había una discrecionalidad para retirarle la licencia al conductor”, explicó.

El presidente del Cosep subrayó que lo que se está logrando con esta nueva medida es que no va a haber solo multas, sino que no va a haber retiro de licencia a quienes conduzcan en las carreteras que hoy están preparadas para las velocidades que sean menores a 90 kilómetros por hora. “Esto va en búsqueda de ayudar, mientras no se cambie la ingeniería vial de las carreteras. Va a ayudar entonces a que se reduzca el problema que se estaba planteando, y que además estaba empezando a provocar desempleo en algunas partes de nuestro sector”, afirmó Aguerri.

La velocidad en las ciudades

Según el portal web de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz Madriz, subdirector general de la Policía Nacional, durante la reunión semanal que sostienen los jefes y jefas de todo el país, el 22 de noviembre anunció la nueva medida de tránsito en las carreteras y señaló que en los cascos urbanos de las ciudades la velocidad permitida es de 30 a 35 kilómetros por hora. “Recuerden que estamos llegando a la etapa del mes de diciembre que hay mayor circulación de vehículos y de personas sobre las vías, por lo tanto debemos fortalecer el tema de las vías y de los motorizados, de acuerdo con las estadísticas más del 50% de los muertos por accidentes de tránsito son en carreteras y más del 45% son conductores de motocicleta o acompañantes”, detalló el jefe policial.