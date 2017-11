Ileana Oviedo, con su exquisito lomo pinchado de res, es la chinandegana que participará el 16 de diciembre, en San Juan del Sur, Rivas, en el concurso nacional de comidas navideñas, que promueve el Instituto Nicaragüense de Turismo, para intercambiar sabores y recetas.

El Intur concentró a delegaciones de diferentes barrios de la ciudad, quienes apoyaron a las ocho mujeres y un varón, que se inscribieron para participar en el noveno concurso que se realiza en el departamento.

Los platillos exhibidos y degustados este fin de semana por los asistentes al parque de ferias municipal fueron, entre otros, la gallina rellena y el lomo de res y de cerdo pinchado, con relleno navideño.

“Aquí se reconoce el empeño y el amor que cada una de estas mujeres y hombres dedican para comer bien, compartir los alimentos en familia y la dedicación a los miembros del núcleo familiar”, dijo Ofelia Manzanares, Delegada del Intur, tras indicar que se promueven valores familiares a través de la gastronomía.

Los otros participantes

El segundo lugar fue para Guadalupe Berríos, originaria de la Colonia Roberto González, en Chinandega, quien cautivó al jurador calificador con recetas caseras de gallina rellena, ganando C$5,000.

La participante Antonia Olivares, de Villanueva, fue la ganadora del tercer lugar, y recibió anche un premio de C$3,000.

“Yo aprendí de mi abuela. Me fijaba cómo picaba las verduras. Mi receta no lleva mucho condimento. Yo cocino para mi familia en la Navidad y preparo cinco gallinas en 24 de diciembre. Cuando mis vecinos apetecen el platillo, yo me gano mis centavos”, dijo Berríos, quien calcula que ese plato tiene un costo de 900 córdobas.

No menos sabroso estuvo el lomo de res de Guadalupe Rivera, de 35 años de edad, originario de la comarca La Unión, en el norteño municipio de San Pedro. De oficio carpintero, dice que le gusta la cocina. No ganó, pero en su pueblo es el cocinero de los eventos especiales como bodas y cumpleaños.