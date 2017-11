El rey de los barcos de madera en Juigalpa

Miguel Ángel López Otero, de 39 años, es un emprendedor multifacético de Juigalpa, quien tiene la habilidad de convertir la madera en lindas piezas artesanales, en especial barcos a escala.

López Otero cuenta con su título de ingeniero agrónomo, pero ahora se dedica a elaborar finas artesanías a base de madera de bambú y cedro real.

El artesano relató que desde los 17 años se interesó por hacer en sus tiempos libres todo tipo de piezas, debido a que le gustan las artes manuales.

Para elaborar barcos finos de madera le gusta mucho por la relación directa con el mar.

"Se mira bonito (el barco) en el mar. Me gusta el mar, me gusta la pesca, entonces me llama la atención hacer barcos", indicó.

Asimismo, López Otero explicó que debido a que le gustan las artes manuales se le hace fácil elaborar cualquier tipo de artesanía.

Dijo que ahora se ha dedicado a hacer más barcos porque es lo que tiene más demanda.

Detalló que a la semana vende 2 o 3 barcos y que los precios oscilan entre los 1,000 córdobas el más pequeño y el más grande a 3,500 córdobas, hechos con madera de cedro real.

Cuando la pieza es de bambú, el barco anda entre los 100 a 150 dolares.

según López Otero, es más caro el de bambú porque es un material más difícl de obtener y tallar.

Aseguró que el material de bambú lo obtiene a través de un comerciante de El Ayote y la madera de cedro real la compra en Juigalpa.

"Sí se saca ( la inversión del barco), aunque sea algo, pero se saca. Yo no lo hago para ganar bastante lo hago para mantenerme y estar ocupado", dijo López Otero.

Pero no solo barcos elabora este artesano, También hace decoraciones con frutas naturales.

Aseguró que aprendió solo a hacer el arte con las frutas naturales, algo que efectúa para para los eventos de sus familiares.

Además de dedicarse en tiempos libres a las artes manuales, López Otero trabaja como barbero y en mantenimiento de celulares, pues tiene un tramo en el mercado viejo.

Sus deseo es continuar con sus 3 trabajos y estudiar derecho el próximo año.

Miguel Ángel López Otero tuvo una abarrotería, pero la cerró hace 4 años.