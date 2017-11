Con un microcrédito de C$30,000, otorgado por El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), Nelson Iván Vázquez Mendoza, de la comarca El Aradito, reactivó su trapiche para continuar produciendo dulce de panela.

Para garantizar la materia prima, cultivó casi 5 hectáreas de caña en terrenos que son propiedad de sus padres.

Dijo que la inversión principal la realizó en la adquisición de un par de bueyes para halar una carreta, prescindible para el acarreo de la caña, agua y otros materiales.

Demanda crece con Purísimas

“No tenía bueyes, se me murieron (los que tenía) y me quedé sin nada. Con el trapiche, la paila y la caña, y sin bueyes, no hacía nada”, valoró.

La producción de dulce de panela, que le genera ingresos de C$10,000 semanales, es comercializada en zona rosquillera de Madriz.

Agregó que las ventas de paneles se incrementan en diciembre por las purísimas, para elaborar los gofios, enmielar ayote y agregar a otros bocadillos navideños.

Vásquez Mendoza dijo que se dedica a la panalería de caña desde hace 16 años, un oficio que heredó de sus padres y abuelos.

Préstamo sin garantía

Agradeció a los funcionarios del Mefcca por la confianza en su persona. “Dan el crédito, sin garantía, a un interés bajo. Yo no tengo para ir a sacar a un banco o cooperativa”, expuso. Su cañaveral ha generado 6 empleos.

En la zona de San Pedro de Susucayán, donde Vásquez Mendoza tiene su empresa dulcera, operan más de 30 trapiches y cultivan cerca de 500 manzanas de caña de la variedad Pinder.

En este territorio también funciona el pequeño ingenio de Cooperativa Multiservicios Productores de Caña de Ciudad Antigua (Cooproca), que produce azúcar de panela para exportar a Italia.