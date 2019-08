Seis muertos en fiestas de Navidad

Al menos seis personas murieron de forma violenta durante las fiestas de Navidad en Nicaragua, informó hoy la policía nacional, que desplegó a sus diez mil efectivos para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.



El portavoz de la policía nacional, Alonso Sevilla, en rueda de prensa informó de que durante las fiestas navideñas hubo 68 accidentes de tránsito que dejaron un fallecido, cinco asesinatos.



Explicó que la institución prestó dos mil 233 servicios de patrullas motorizadas, a pie, en puntos fijos, vallas metálicas y retenes en todo el país.



También se registraron dos mil 136 controles a ventas de pólvora y talleres para fabricar juegos pirotécnicos y a poseedores de armas fe fuego.



Además un total de tres mil 898 personas fueron requisadas por diferente motivos y tres mil 218 vehículos registrados como parte de labor preventiva realizada por la institución.



Dijo que se atendieron cinco mil 814 llamadas de emergencia, de las cuales 450 fueron positivas para atender accidentes de tránsito, delitos alteración al orden público y faltas penales y otras situaciones. La fuente no aclaró si el resto de las llamadas resultaron falsas.



También se ocuparon 12 mil 964 unidades de juegos pirotécnicos por comercio ilegal en pequeños negocios y ventas ambulantes en la vía pública, no autorizadas para este tipo de comercio.



Sevilla dijo que se impusieron 366 multas a personas por no atender señales de transito, circular a alta velocidad, invasión de carril, conducir en estado de embriaguez y otras faltas.



Destacó que se hicieron 530 recomendaciones a conductores en vez de imponer multas, ya que los controladores de tránsito prefirieron señalar a los conductores las infracciones cometidas y les indicaron como evitarlas en el futuro.



La fuente dijo que las autoridades ocuparon 4 kilos de cocaína, 16 gramos de marihuana, 8 armas cortantes y 6 armas largas, 18 cortas y corto-punzantes, y detuvieron a 189 personas por delitos, accidente de tránsito y faltas leves.



Sevilla recalcó que al cerrar hoy el informe sobre la laboral policial no hay todavía informes de personas quemadas por manipulación de pólvora.