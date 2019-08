Revelan “Bolaños-Gate”

25 Diciembre 2007 |

Mientras el presidente Enrique Bolaños sostenía un discurso contra la corrupción de Arnoldo Alemán, al mismo tiempo buscaba arreglos políticos con el ex mandatario recluido en la Sala J del Hospital Militar, en noviembre de 2004, arreglos que contaban con el visto bueno de la embajadora de Estados Unidos, Barbara Moore, según reveladoras grabaciones a las que tuvo acceso EL NUEVO DIARIO.



Las grabaciones hacen parte de las ayudas memoria preparadas por el secretario de Bolaños, Lincoln Escobar, y permiten escuchar negociaciones ocurridas el 22 de noviembre del 2004 en el seno del despacho presidencial, con la participación del presidente Bolaños y la embajadora Moore, así como el agregado político de la embajada, Carlos García, y otros personeros de gobierno como Julio Vega, Ministro de Gobernación, y Mario De Franco y Frank Arana, asesores presidenciales.



Las grabaciones que EL NUEVO DIARIO da a conocer en aras de que el público se entere de lo que ocurre tras bambalinas, develan el lado oculto de la Administración Bolaños, pues mientras acusaba de ladrón a Alemán, buscaba arreglos políticos con él y con los diputados del PLC, todo con el visto bueno y con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos de América.



La conversación fue el preludio de los arreglos políticos que llevaron a un acuerdo entre la Administración Bolaños y la bancada del PLC para dominar la directiva parlamentaria junto a la bancada Azul y Blanco, durante 2005, cuando se eligió presidente de la Asamblea Nacional a Carlos Noguera. Pero apenas fue una batalla ganada para Bolaños, ya que días después de electa la directiva legislativa, en enero de 2005, el PLC y el FSLN ratificaron las reformas constitucionales que le restaron atribuciones presidenciales.



Las grabaciones eran hechas aparentemente por órdenes de don Enrique, quien al igual que el presidente Richard Nixon, de Estados Unidos, solía grabar buena parte de sus despachos en aras de conservarlos para sus memorias como “el mejor presidente de la historia de Nicaragua”.



A continuación, los extractos más importantes de esta grabación



Despacho Presidencial 22 de noviembre de 2004

Bolaños: “Hay que echar a andar ese tren...



sin la politiquería de los medios de comunicación”



BOLAÑOS: (...) Ahora hay que echar a caminar ese tren. Esta mañana, con los embajadores, me preguntaban que quién podría ser la persona de confianza del de la Sala J. Yo les decía que podía ser la hija. ¿Quién más?



EMBAJADORA MOORE: De parte de él.



BOLAÑOS : De parte de él. De parte mía yo dejo al secretario de la presidencia, Ernesto Leal.



MOORE : Me parece excelente.



BOLAÑOS: Para que esté totalmente cómoda, conmigo, con ella, con quien sea. Y en segundo piso, consultando y asesorando cualquier cosa pues, ad referéndum conmigo, a Julio, Frank y Mario.



EMB. MOORE: Sí, sí, sí.



BOLAÑOS: Yo estoy en la punta de un teléfono. Yo voy a llevar un telefonito.



L. ESCOBAR: Ya se lo di a Jairo.



BOLAÑOS: ¿Ya se lo diste a Jairo? También voy a tener un celular.



EMB. MOORE: Carlos García llamó a Carlos Noguera para ver si había alguna respuesta, pero no la hay.



PRESIDENTE BOLAÑOS: Será básicamente eso: Quiet. Sin la politiquería de los medios de comunicación, porque si encuentran un pelito de este asunto, de un pelito de esos sacan un cable de acero de este grueso...



(Se oyen cohetes de fiesta, ingresa Frank Arana y don Enrique cuenta una anécdota sobre una licitación para construir una obra en las cataratas del Niágara).



EMBAJADORA MOORE: “Ese papel no está mal,

podemos ponerlos en contacto”



EMBAJADORA MOORE: Lo otro sería, si Carlos Noguera podría ser el intermediario de confianza...



BOLAÑOS: Sólo la hija digo yo.



EMB. MOORE: No, yo digo, para llegar a la hija, para llegar al doctor... ¡Para pedir la mano de su hija! Para convencerlo (ríe la embajadora).



F. ARANA: Nosotros pensábamos, embajadora, si usted podría permitir que Carlos García hablara con María Dolores, que le explicara esta cuestión, que fuera el intermediario con María Dolores, para que ya comencemos esta relación lo más tarde mañana, si es posible, pues. Que fuera Carlos que le dijera que hay un texto serio (¿De Ley de Amnistía?).



EMB. MOORE: Pero si no es alguien por el PLC, no sé por qué no lo hacen directamente, no sé qué valor agregado hay de que estemos nosotros de intermediarios con ese contacto.



L. ESCOBAR: Ustedes tienen mucho valor agregado. (ríen todos).



EMB. MOORE: No, pues, estaremos para acompañar, para la verdad mostrar la confianza y el interés de ustedes. No es que...



LINCOLN ESCOBAR: No es que no lo haya hecho antes. (Risas)



MOORE: No, no es que no lo haya hecho. (...)

F. ARANA: Me decían que las negociaciones con el Frente Sandinista, con Daniel Ortega, las han manejado directamente doña María Dolores con Noel Ramírez. Es la información que tengo yo.



C. GARCÍA: Esto de meter a Noel Ramírez en el paquete de ellos…



F. ARANA: Que lo metan ellos, si quieren.



C. GARCÍA: Habría que verlo, porque él tiene mucho, mucho temor de perder la visa... la cosa es que hay que comunicarse de una forma u otra, muy pronto con Carlos Noguera, porque ahorita debe estar en Dadeland de shoping, y quién sabe si este gordo lo habrá llamado, y ya perdemos otro día.



F. ARANA: O no sabemos si está en otros menesteres.



C. GARCÍA: Yo dije shopping, el bar te lo dejo a ti.



(...)

DE FRANCO: Pero la idea suya sería, presidente, que Ernesto (Leal) estuviera conversando con ellos, ¿verdad?



BOLAÑOS: Ernesto de enlace directo con ellos, él hablará con la contraparte que sea. Si llevan más gente, Ernesto sabrá a quién podrá llevar...



F. ARANA: Y somos los que estamos metidos...



BOLAÑOS: Así es. Y no más gente que Julio, Frank y Mario, esa es la posición, para el control...



EMBAJADORA MOORE: Ese papel no está mal, podemos hacer el papel de ponerlos en contacto, ser voceros de ustedes o de ellos no nos conviene, creo yo, ni a ustedes ni a nosotros.



F. ARANA: Las pláticas van a ser directas con la presencia de ustedes.... Es con Maráa Dolores, nosotros no hemos pensado en meter a Noel. Que Carlos nos haga el contacto. Ya la embajadora dijo que está de acuerdo con hacer el contacto.



EMBAJADORA MOORE: Podemos hacer ese contacto para juntarles, eso está bien.



DE FRANCO: El único sentido de que Carlos la llame a ella es simplemente dar un mensaje de que ustedes están involucrados, eso es todo, si se les da ese mensaje, eso sería suficiente.



EMB. MOORE: Eso debe haber quedado claro con la comunicación de Carlos Noguera, pero está claro que el papel sería de juntarlos y tratar de convencerlos de que sostengan la reunión.



L. ESCOBAR: Y que haya una posibilidad de un entendimiento.



C. GARCÍA: Si ella me dice que sí, si habla con su papá y me llama y está de acuerdo conque sea ella, ¿dónde, cúando y cómo sería?



EMB. MOORE: Para mantener la confidencialidad.



Alguien dice: ¡Estamos listos!



“Hay que pedir la mayor reserva”



La embajadora Barbara Moore insistió en la necesidad de la mayor reserva posible, y Carlos García, de la EmbUSA, advirtió que si “ellos (el PLC) tienen el paquete amarrado con Daniel Ortega”, podrían aprovechar el contacto para denunciarlo a los medios de comunicación.



También señalan de la necesidad de cabildear ante la Unión Europea para obtener un consenso internacional alrededor de estas conversaciones que claramente se encaminaban a un pacto político entre Alemán y Bolaños, y a una amnistía para sus dos círculos de confianza.



Para el encuentro entre la gente de Alemán y de Bolaños buscaban un “lugar neutral”. Frank Arana propuso su casa por el nivel de privacidad, la que fue calificada como el “nido de los halcones”. Carlos García, de la EmbUSA, propuso encuentros en Miami o en Panamá. “Sin medios, por supuesto: cero medios”.



Al final del día, con las pláticas que iniciaron en ese momento, lograron amarrar la directiva legislativa de 2005, pero Alemán contragolpeó con el FSLN, aprobando las reformas constitucionales que pusieron en jaque a don Enrique, cuyo principal objetivo parecía ser arreglarse con Alemán, antes de que éste se arreglara con Ortega, como ocurrió al final.



MAÑANA: Aparece Julio Vega con su proyecto de amnistía.