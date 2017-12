El juez del Séptimo Distrito Penal de Audiencia, Abelardo Alvir Ramos, aseguró que lo intentaron sobornar para que cambiaran la medida de presión preventiva que impuso a inicios de diciembre a un ciudadano acusado de robo agravado.

Ayer en los tribunales de la capital, el juez Ramos realizó una audiencia especial solicitada por la defensa de Róger Santiago Sandino, señalado de asaltar y disparar junto con Harry García, a Everth Antonio García, el pasado 22 de noviembre.

El abogado defensor de Sandino solicitó que se cambiara la medida cautelar de su representado de prisión preventiva. En la audiencia también estuvo la víctima, Everth Antonio García, quien declaró ante el judicial que el acusado no era la persona que había reconocido en la Policía Nacional de haberle disparado.

“Yo no quiero cometer una injusticia. Este muchacho no fue quien me disparó y asaltó. Yo me acuerdo que una persona obesa manejaba la moto, él es más delgado”, manifestó García ante el juez Ramos.

El fiscal del Ministerio Público se opuso al cambio de la medida de prisión preventiva, argumentando que el testimonio de García no le fue notificado.

El juez Ramos criticó a la víctima por no haber asistido a la audiencia preliminar, ni a la audiencia inicial 10 días después, a pesar de que fue notificado. “Por qué viene hasta ahora a decir que el acusado no fue quien lo asaltó”, indicó.

El soborno

Posteriormente aseguró que dos secretarios de actas y un juez suplente intentaron sobornarlo para que dejara en libertad al acusado.

“Tengo en este expediente quiénes son las personas en tiempo y forma, tres funcionarios que me quisieron sobornar en esta causa”, afirmó el juez Ramos.

El judicial advirtió a los familiares del acusado que si algún momento los timaron o pidieron dinero, que denunciaran el hecho. De igual forma, Ramos señaló que este caso ya lo informó al Control de Carrera Judicial.

Finalmente, el juez Ramos dejó que un juez de juicio resuelva sobre la petición de revisión de medida que pidió el abogado de Sandino.