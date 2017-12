Boaco cuenta con dos clínicas contra el dolor

Con el propósito de brindar una mejor calidad de vida a quienes sufren de dolencias que no mejoran con medicamentos, el hospital José Nieborowski, de Boaco, inauguró el viernes 22 de diciembre una Clínica del dolor que dará atención a pacientes crónicos y adultos mayores que sufren por sus enfermedades.

Marta Salinas, quien padece problemas de artritis, fue la primera paciente que recibió terapia alternativa. “Soy diabética, tengo artritis crónica y con estos fríos a mí me duele mucho, se me inflaman los músculos, las rodillas y los pies, pero con esta técnica sentí que se me disminuyó el dolor, los resultados son inmediatos”, expresó.

Esta es la segunda clínica del dolor que el Ministerio de Salud inaugura en Boaco, la primera está ubicada en el centro de salud Ramón Toledo.” Esta es una estrategia del Gobierno que ha venido a implementar en el sistema de salud, donde se atenderán los pacientes hospitalarios como paliativos para mejorar la salud”, indicó Odel Ramírez, divulgador del Silais.

“El objetivo de esta clínica es ayudar a mejorar la salud de los pacientes referidos, con terapias alternativas entre las que tenemos la moxibustión que es a base de calor, eso ayuda a disminuir el dolor en los pacientes”, aseguró la doctora Sheyla Solórzano, fisiatra que se ha especializado en técnicas de medicina natural para el manejo del dolor.