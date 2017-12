Marcos Asunción Rivera es el taxista que ayer, por 20 dólares, movilizó por las calles de la ciudad de San Juan del Sur a Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger y quien se hizo famoso con el programa Sábado Gigante.

El taxista, en declaraciones exclusivas a El Nuevo Diario, se ha defendido hoy de una declaración de Don Francisco, quien ayer causó revuelo al decir que por un recorrido de dos cuadras le habían cobrado 20 dólares.

Rivera niega que haya abusado de la cartera de Don Francisco o que haya violentado la tarifa estipulada para el sector turístico en San Juan del Sur.

El profesional del volante aduce que está siendo víctima de una confusión que surgió producto del buen humor del presentador de televisión.

En un vídeo publicado en las redes sociales, Don Francisco señaló la mañana del miércoles que durante su visita por San Juan del Sur, en Rivas, un taxista le cobró 20 dólares por una carrera de dos cuadras y que la tarifa era más cara que en París, Francia.

A partir de esas declaraciones, los memes y comentarios en contra del taxista aparecieron por docenas en las redes sociales.

“Y no sé por qué hacen esto, si no no es para tanto, porque creo que fue algo que Don Francisco dijo como parte de su buen humor, ya que realmente fue un tour muy ameno de una hora y 15 minutos, donde también participó su esposa”, explicó.

Así ocurrió el tour

El obrero del volante narró en exclusiva a El Nuevo Diario que fue a eso de la 11:00 am del miércoles cuando Don Francisco y su esposa lo contrataron para que les hiciera un recorrido por San Juan del Sur, después de descender del crucero Silver Whisper, que cruzó por esta ciudad turística como parte de su itinerario.

“El contacto fue a través de un traductor e inicialmente el plan era llevarlos al parque de San Juan del Sur, a las tiendas de artesanías, la iglesia y el restaurante Timón, por diez dólares; y en el trayecto Don Francisco me solicitó que lo llevará a otros sitios atractivos y le propuse el mirador de Cristo de la Misericordia y le agradó la propuesta”, relató el taxista.

Según Rivera, al ampliar la ruta, le comentó a Don Francisco que el recorrido sería de 20 dólares y que este aceptó la tarifa, por lo que continuaron con el viaje, el cual invcluyó visitas por reconocidas y atractivas residenciales y complejos turísticos.

Rivera dice que en el viaje, Don Francisco se mostró contento y en ocasiones hacía gala de su buen humor, y hasta le preguntó cómo se portaba el presidente de Nicaragua con su pueblo.

“Su buen sentido del humor lo mostró desde antes de abordar el taxi, ya que me preguntó de qué año era el automóvil y le respondí que era un Kia del 2000 y cuando íbamos subiendo la cuesta de Cristo de la Misericordia, me dijo que si me acordaba de la canción de la Cucaracha que ya no pude caminar y le respondí que sí, y pensé que se trataba de un chiste para mi taxi, pero era uno que le hizo a su esposa, para indicar que no iba a poder subir las gradas de acceso a la estatua de cristo de la Misericordia”, detalló Rivera.

Tras percatarse del grado de dificultad que representaba para su esposa escalar por las gradas de acceso al monumento de Jesús de Misericordia, Don Francisco le pidió al taxista dirigirse a un mirador que está a un nivel de altura inferior, donde el presentador disfrutó de una espectacular panorámica de la ciudad y aprovechó el momento para tomarse fotografías .

“En fin, el tour fue de 1 hora y15 minutos y culminó en el restaurante El Timón, y quienes conocen San Juan del Sur saben que es insólito que se trate de un recorrido de dos cuadras, y por eso no sé por qué me hacen esto (críticas y memes) en las redes sociales”, se preguntó Rivera.

Aseguró que Don Francisco le pidió que se tomaran fotografías para el recuerdo, pero él no logró quedarse con estas imágenes debido a que no dispone de teléfonos con cámaras.

“En medio de todo lo que se dice en las redes sociales, me siento feliz por haber subido a mi taxi a una celebridad como Don Francisco”, señaló Rivera, quien lleva 15 años brindando el servicio de transporte selectivo.

El presidente de la cooperativa de taxis de San Juan de Sur, Franklin Escoto Carter, reforzó la versión de su colega tras aducir que es ilógico que alguien acepte pagar 20 dólares por un recorrido de dos cuadras.

Carter también cree que todo es parte de un mal entendido y que Don Francisco estaba bromeando cuando dijo que el taxi era más caro que en París.

“En San Juan del Sur a los turistas de cruceros que piden ir al mirador de Jesús de la Misericordia se les cobra 20 dólares en viajes exclusivos y esa ha sido la tarifa y nunca se ha tenido problemas y el 10 % se le entrega al traductor que hace el contacto y 6 dólares se le pagan a la empresa portuaria por hacer uso de su espacio”, concluyó Escoto.