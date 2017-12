¿Por qué hay que tener cuidado con las bombitas de contacto?

La demanda de juegos pirotécnicos mantiene un buen ritmo y los vendedores esperan cumplir sus expectativas una vez que el seis de enero concluya la temporada especial de comercialización de este producto en Nicaragua, sostuvo Santiago Membreño, vicepresidente de la Asociación Nacional de Comerciantes Vendedores de Fuegos Pirotécnicos.

“Tratamos de evitar dar cifras precisas, pero sí, la inversión es grande y se maneja mucho dinero no solo en Managua, sino en los departamentos y debemos estar prevenidos siempre. Gracias a Dios las expectativas de venta se vienen cumpliendo y este 31 de diciembre es un día pico de ventas ”, señaló Membreño.

Esta asociación de vendedores aglutina a unos 5,000 miembros a nivel nacional.

En la caso particular de Managua, se habilitaron ocho áreas en distintos sectores, en los cuales unos 110 tramos ofertan productos, explicó el representante de este gremio.

Los puntos de venta se localizan en Tierra Prometida, sector del Ministerio del Trabajo, en el Parque Bartolomé, pista del mercado El Mayoreo, pista La Virgen, El Dorado, sector del Periférico y en Tiscapa.

En cada área se ha mantenido una unidad móvil del Cuerpo de Bomberos y oficiales de la Policía Nacional en resguardo y para prevenir amenazas de incendio.

Además, los mismos vendedores han mantenido constantes capacitaciones para orientar a los clientes.

Las famosas bombitas de contacto

“Tienen mucha demanda los juego pirotécnicos para niños, los volcancitos, candelas romanas, está la famosa bombita que explota al contacto cuando es lanzada al piso. Recomendamos que este producto no se debe llevar y guardar junto con los productos pesados, porque esa bombita es de contacto y con solo la presión se puede activar. Es la única que es de contacto y para el segmento infantil”, recalcó Membreño.

“Hay juegos pirotécnicos que están dirigidos al sector juvenil y de niños, que puede ser usados por niños, pero por muy inofensivo que aparente ser el producto, el niño tiene que estar bajo la supervisión de una persona adulta”, enfatizó.

Membreño insistió en que no se debe dejar que el niño meta productos en las bolsas de la ropa y en el caso de las bombitas de contacto, si el niño la tiene en la bolsa de la camisa o el pantalón, puede presionar sin percatarse poniendo así en peligro su integridad física.

Este año el precio de venta de los productos aumentó “quizás en un 5% para las personas. Las compras por familia son entre C$ 600 a C$ 850. Con C$ 600 córdobas ya una familia se divierte con los juegos pirotécnicos, les mostramos los jueguitos, hay variedad y ayudamos a que las personas ajusten su presupuesto”, comentó Membreño.

El representante de este gremio explicó que en las últimas semanas de diciembre el producto pirotécnico que más se oferta es el importado de China, El Salvador y Honduras, el cual se trata de introducir al país desde septiembre.

Los juegos de pólvora nacional dan abasto a las celebraciones de la Pusirima y la Gritería.