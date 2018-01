Erika Gutiérrez Treminio fue amenazada de muerte por Danny Meza Ruiz antes de asesinarla. Supuestamente ella lo había perdonado después que salió de la cárcel, ya que Meza prometió que iba a dejar de maltratarla. Cuando Gutiérrez vio que no dejaba de hacerlo le manifestó a Meza que se fuera de su casa, según María Gutiérrez Treminio, hermana de la víctima.

“Ese hombre tenía un comportamiento como de animal porque siempre la maltrataba, le prometía cambiar y nunca lo hizo, mi hermana le dio muchas oportunidades. Por último lo denunció y estuvo preso, pero salió hace un mes y mi hermana le volvió a dar la oportunidad porque le dijo que iba a cambiar y solo salió para matarla”, manifestó la hermana de la occisa.

Erika Gutiérrez Treminio fue asesinada de una puñalada en el pecho el día martes 2 de enero, en el barrio Wilmer Icabalceta de la ciudad de Sébaco, por su compañero de vida Danny Meza Ruiz, quien después del asesinato de Erika trató de darse a la fuga, pero fue capturado por la Policía Nacional.

“Días antes que la matara la había amenazado con asesinarla, por lo que nosotros le dijimos que ya no le siguiera dando oportunidades y que lo sacara de su casa, y eso fue lo que ella hizo, por lo que él tomó la decisión de matarla porque no se quería ir, le dijo que se retirara y él no quiso”, señaló con lágrimas en los ojos María Gutiérrez.

Agregó que su hermana deja dos hijos, uno de 19 y otro de 18 años, por lo que pedía junto a su familia la pena máxima para ese hombre y que el crimen no quede en la impunidad.

Para el día de hoy se espera que Danny Meza Ruiz sea presentado ante el Juzgado Especializado en Violencia, a cargo de la doctora Ivania Sancho, para la audiencia preliminar.