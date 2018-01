El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy informó hoy de que compuso una canción titulada "La canción que te debía", dedicada al periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado un 10 de enero de 1978 por sicarios de la dictadura somocista.

"La canción que te debía" es un tango épico en honor al mártir de las libertades públicas y héroe nacional en ocasión del 40 aniversario de su muerte, explicó el autor de la "Misa Campesina Nicaragüense", a periodistas.

"La canción que te debía" será entregada este martes por Mejía Godoy a los familiares de Chamorro Cardenal en el Centro Cultural "Pablo Antonio Cuadra".

"Hace muchos años le debía esta canción a Pedro Joaquín. La intentaba hacer y no me salía. Este año me propuse escribirla, pero en forma de tango", indicó el autor de canciones como "Son tus perfúmenes mujer", "Quincho barrilete" y "Cristo de Palacagüina".

La letra recuerda fragmentos de la vida y ansias libertarias de Chamorro Cardenal, que fue esposo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Carlos y su hermano Luis Enrique Mejía Godoy son autores, cada uno, de más de 200 canciones, la mayoría épicas y testimoniales sobre la insurrección que derrocó con las armas a la dinastía somocista el 19 de julio de 1979.

De Carlos Mejía Godoy son canciones que no solamente mostraron al mundo el canto nicaragüense, sino que también forman parte de la identidad local, como "Alforja campesina", "Vivirás Monimbo", "La tula cuecho" y "María de los guardias", entre otras.