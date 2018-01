Famoso biólogo documenta vida de tortugas marinas en Nicaragua

El biólogo estadounidense Jeff Corwin, famoso por sus programas televisivos sobre animales, se encuentra en Nicaragua para documentar la vida de las tortugas marinas, informó hoy la organización ambientalista Paso Pacífico.

El rostro del programa Ocean Treks participó en una sesión de monitoreo de tortugas en el océano Pacífico, junto con otros científicos, destacó la organización, en una comunicación pública.

En un recorrido de menos de dos horas en el océano, Corwin presenció la captura y posterior liberación de 6 tortugas, según Paso Pacífico.

El monitoreo que realiza la organización es clave para la conservación de las tortugas marinas, que en Nicaragua cuentan con 2 de las únicas 7 playas del océano Pacífico donde realiza anidaciones masivas.

Corwin es famoso por sus documentales en el canal "Animal Planet", presentados en programas como "The Jeff Corwin Experience", "Into Alaska", "Ocean Mysteries with Jeff Corwin" o "King of the Jungle", entre otros.

El biólogo y presentador de televisión, de 50 años de edad, acostumbra viajar a Centroamérica para grabar algunos de sus documentales.

Aumentan los nidos de tortugas carey en el Pacífico

La cantidad de nidos de tortugas carey (Eretmochelys imbricata), en peligro crítico de extinción, se ha multiplicado en los esteros de Padre Ramos y Aserradores, dos sitios importantes de anidación de estos quelonios, ubicados en Chinandega.

La organización Fauna y Flora Internacional (FFI) junto con la Iniciativa Carey del Pacífico Oriental (Icapo) y los pobladores que viven alrededor de Padre Ramos y Aserradores, iniciaron un programa de conservación de esta especie de tortuga desde el 2010.

Velkiss Gadea, coordinadora del Programa de Conservación de Tortugas Marinas del FFI, aseguró que cuando iniciaron con el proyecto contabilizaron entre 40 a 50 nidos de tortugas carey en ambos esteros. “Hoy se protegen entre 150 y 200”, afirmó Gadea.

Los esteros de Padre Ramos y Aserradores son dos principales santuarios en el Pacífico oriental de América donde la tortuga carey puede desovar, después de la bahía de Jiquilisco en El Salvador. Desde Baja California hasta Chile se denomina como el Pacífico oriental.