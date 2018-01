Ordenan a sacerdote en nueva diócesis de Siuna

El diácono José Reynaldo Artola Suazo fue ordenado, ayer domingo, sacerdote por el obispo de la nueva Diócesis de Siuna, David Zywiec, en una misa concurrida por feligreses católicos celebrada en la catedral Nuestro Señor de Esquipulas, de esta ciudad caribeña.

Monseñor Zywiec llamó al nuevo sacerdote a tener paciencia y saber que no podrá cambiar el mundo, “empezando el trabajo uno debe pensar que no va cambiar el mundo, pero es importante que uno tenga paciencia”. Además agregó que “una de las cosas es que yo me siento bien porque están aquí varios sacerdotes de esta nueva diócesis y ustedes hacen parte de esta comunidad de sacerdotes con el obispo. Muchas veces se nos presentan problemas y entonces el que viene con sus problemas se desahoga, muchas veces necesitamos ese apoyo de otros hermanos sacerdotes que han pasado lo mismo”, comentó el líder religioso.

El líder religioso señaló que los sacerdote están llamados a enseñar la fe católica, “la fe basada en Jesucristo, su evangelio y también la tradición de la Iglesia, pero también está llamado a celebrar los sacramentos de la Iglesia”, observó.

El nuevo sacerdote agradeció la ordenación y dijo que corresponderá al amor de Cristo. “Esta llamada sacerdotal que moraba en mi interior ha ido madurando todo este tiempo en el ministerio como diácono de tu amada iglesia, se ha fortalecido en las diversas pruebas que me has permitido, gracias porque no me has dejado solo en el laberinto de mi vida cotidiana, gracias Dios, Espíritu Santo por ser mi guía”, dijo José Reynaldo Artola Suazo tras agradecer a varios sacerdotes, entre ellos a los obispos obispo Pablo Schmitz Simon y David Zywiec, que desde el entonces Vicariato Apostólico de Bluefields lo apoyaron en este camino y otros sacerdotes por instruirlo, entre ellos al capuchino Wilberto Lánzer, que más de 20 años estuvo al frente de la parroquia de Siuna.