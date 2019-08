¿Alexis y Cuan fórmula FSLN para Managua?

T También estuvieron en la repartición de juguetes

La ex ministra de Salud, Maritza Cuan, y el ex vicealcalde de Managua, Alexis Argüello, aparecieron junto al Presidente de la República, Daniel Ortega, en dos actos públicos en los que participó el mandatario, previo a la noche de Navidad, el pasado 24 de diciembre.



Cuan, visiblemente emocionada, estuvo junto a la primera dama Rosario Murillo, mientras que el tricampeón mundial de boxeo y ex vicealcalde estuvo al lado de Ortega durante la misa de acción de gracias que el cardenal Miguel Obando y Bravo ofreció en la catedral de Managua.



Ninguno de los dos, ni Argüello ni la ex ministra de Salud, quisieron comentar su cercanía al Presidente, pero funcionarios allegados a Ortega comentaron que podría tratarse de la fórmula sandinista para la alcaldía de Managua.



Lo esperaron dos horas

Tanto Argüello como Cuan, también acompañaron al presidente Ortega en la distribución de juguetes a los niños pobres que hizo la familia presidencial en la Plaza de la Revolución, donde cientos de niños esperaron durante más de dos horas a que el presidente llegara a la plaza a la tan esperada actividad. El acto de entrega de juguetes estaba previsto para las 06:00 p.m. pero comenzó hora y media después, y estuvo matizado por la quema de fuegos artificiales y amenizado con villancicos interpretados por miembros de la orquesta nacional.



Ortega no ofreció el mensaje navideño, y sólo se limitó a saludar a los niños y a sus padres, afirmando que los niños son “amor y esperanzas” para el país. “Éste es mi saludo de esperanzas, alegría y futuro”, dijo el mandatario, y acto seguido inició la repartición de regalos. La distribución de juguetes también se realizó en diferentes barrios de Managua y del resto del país.