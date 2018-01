Liceo Franco-Nicaragüense Víctor Hugo, la mejor alternativa para sus hijos

Apertura cultural al mundo, excelencia académica y la posibilidad de realizar en Francia los estudios universitarios son las tres excelentes razones que expone el señor Philippe Létrilliart, embajador de Francia en Nicaragua, para que los niños y jóvenes cursen sus estudios en el Liceo Franco-Nicaragüense Víctor Hugo.

El señor Létrilliart considera que en el mundo actual, el inglés es la nueva lengua franca y muchas personas la hablan, sin embargo, asegura que hay necesidad de otros idiomas, entre ellos el español, el chino y el francés, resaltando que este último tiene un lugar particularmente importante porque está presente en todos los continentes.

“Tenemos 300 millones de francohablantes y vamos aumentando, además, en el mundo que viene yo creo que África va a jugar un papel muy importante y en ese continente casi la mitad de sus países hablan francés, por eso, aprender este idioma es una apertura a otra cultura, a otro mundo de ideas, a otro mundo literario, cultural y artístico, pero es también la posibilidad de comunicarse con muchos más países y de tener oportunidades de trabajo en los lugares donde se habla esta lengua y de viajar, de trabajar en el turismo, que es un rubro que está creciendo mucho en Nicaragua”, continuó.

Por su parte, Philippe Séverac, director del Liceo Franco-Nicaragüense Víctor Hugo, manifestó que “todos hablan inglés, por eso también nosotros lo enseñamos. En el mundo que conocemos el inglés no será, al final, lo que va a impactar el desarrollo de los estudiantes, sino también los otros idiomas que pueden ser un plus a su desempeño, por ello el francés es importante, el español también, porque el mundo no habla un idioma único”.

Sistema educativo

Séverac explicó que cuando los niños llegan a preescolar aprenden español y francés al mismo nivel, cuando cursan primer grado les incluyen inglés y a partir de tercer año pueden optar por aprender chino mandarín o portugués.

Cabe destacar que el sistema educativo galo en Nicaragua sigue los mismos lineamientos de la formación en Francia y en todas las sedes de los liceos franceses.

“Tenemos el mismo currículum académico, además, regularmente tenemos visitas de inspectores de la educación nacional francesa, para verificar que estamos bien. Asimismo, trabajamos con la Agencia de Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE), que también garantiza la uniformidad de la enseñanza dentro de la variedad, porque cada una de las sedes se adapta a su contexto, según el país en el que se localiza. Así que si un niño en Nicaragua está estudiando en el Liceo Francés Víctor Hugo y mañana tiene que ir a El Salvador u otro país, podrá seguir su currículo sin problema, porque es el mismo en todos los países del mundo”, resaltó Séverac.

En cuanto a los principios que rigen esta institución, que tiene desde preescolar hasta bachillerato, resaltó que son: excelencia académica, formación de un espíritu crítico, la experimentación, la crítica de los procesos, el plurilingüismo y apertura cultural al mundo y al país en el que están, porque son biculturales.

“El director mencionó la palabra excelencia y hay que insistir en ese concepto, porque la oferta educativa francesa en el mundo es una oferta de excelencia hasta el bachillerato, para que esta base les permita un desarrollo profesional de calidad”, señaló el embajador Létrilliart.

Cooperación

Además, el diplomático enfatizó en que “el liceo ha formado miles de alumnos, lo que forma parte de una política de Francia de cooperación con el país, porque pensamos que la educación es la base del desarrollo y es la base de la ciudadanía, por ello el liceo es un instrumento muy importante, porque brinda enseñanza con un equipo pedagógico de primer nivel proveniente de Francia con un currículo excelente”, agregó.

Es importante poner especial atención al hecho de que este año la embajada intensificó la cooperación con el Ministerio de Educación (Mined), para reforzar el aprendizaje del francés en los colegios públicos en Managua. Además, junto al Consejo Nacional de Universidades (CNU) impulsa una nueva cooperación para cofinanciar becas de estudiantes nicaragüenses a Francia, en materia científica, literaria y económica, más que todo a nivel de máster y de doctorado.

Todos los jóvenes nicaragüenses que estudien en el Liceo Víctor Hugo son candidatos a estudiar en universidades francesas, donde la educación es de calidad y de forma gratuita.

Por otro lado, en el liceo ofrecen talleres de deportes, cocina, danza y artes plásticas, para los niños de primaria, mientras que con los jóvenes desarrollan trabajos de robótica y de ciencia, así como talleres de cine.

Aunque el calendario académico inicia en septiembre, durante todo el año tienen abiertas las matrículas, debido a que cuentan con un programa especial que nivela a los nuevos estudiantes tanto en el currículo académico como en el aprendizaje del francés, con su Programa de Bienvenida, el cual es gratuito y facilita que se puedan integrar niños que no hablen francés.

Así que, el Liceo Víctor Hugo abre la puerta al mundo enseñando prácticamente cuatro idiomas y garantizando formación de calidad universal. Para mayor información sobre los requisitos de admisión, pueden llamar al 2265-0526 o visitar la página lvh.edu.ni