Les comento que mi hijo pequeño comenzó su primer año escolar y al preparar su lonchera pensé en que muchas mamitas, por falta de conocimiento, agregan a las loncheras de sus bebés alimentos que no aportan más que solo azúcares, sodio y grasas trans a los pequeños.

La alimentación de los niños es muy importante, ya que estamos creando en ellos los hábitos que aplicarán para el resto de sus vidas. Nosotras somos las responsables de que su alimentación sea buena o mala y claramente de ahí dependerá su salud.

Cuando los niños comienzan las escuelas, algunos frecuentemente se enferman porque mantienen sus defensas bajas y es la alimentación la que se encarga de que tengamos unos superhéroes fuertes, es por esto que hoy te daré opciones para tus pequeños comiencen a comer saludable, adaptando estos hábitos para el resto de sus vidas.

1 La lonchera escolar debe incluir todos los nutrientes: hidratos de carbono, proteínas y calcio. Un sándwich de jamón y queso es una buena opción, una porción de yogurt o batido de frutas o piezas de frutas que al niño le gusten y agua.

2 Evita los alimentos procesados

Los jugos procesados, gaseosas, chocolates, galletas y caramelos contienen exceso de azúcar, el cual puede causar sobrepeso e hiperactividad en los niños o niñas.

3 Una buena lonchera

Escoge una buena lonchera para el niño, que tenga la facilidad de llevar los alimentos separados, cuando se revuelven los alimentos no tiene buen aspecto y es obvio que no van querer comerlos. Asegúrate de que tengan dos o tres espacios, un termo que cierre bien para evitar que se le derramen los líquidos, que sea térmica para evitar el enranciamiento de los productos que le empaquemos y que tenga un buen cierre para que no se les caiga nada, fácil de transportar para ellos, evitando que sea una incomodidad llevarla.

4 Usa tu imaginación

Con los alimentos puedes crearles lindas versiones como caritas, figuras, para que sean más apetitosas sus comidas. Una manzana cortada como estrella, un kiwi como un corazón, un mango en cuadros o triángulos y con los sándwich puedes hacerlos especiales para el tamaño de sus manitos Imagínate que tu niño, cuando abra sus lonchera, ponga una sonrisa, pues ya no estará comiendo un simple trozo de fruta sino una estrella o un triángulo.

Receta para un delicioso sándwich

2 rodajas de pan integral

1 rodaja de queso mozarella light o quesillo bajo en grasas

Rodajas de tomates finas

Hojas de lechuga

Aceite de olivo

Vinagre balsámico

Salpimentar

Preparación

Marina los tomates en aceite de olivo con pimenta, sal y vinagre balsámico. Puedes tostar el pan con el queso mozarella o quesillo, esto dependerá del gusto de tu bebé, agrega las hojas de lechuga y el tomate marinado. Hazle figuritas con el sándwich o puedes partirlo a la mitad.

Acompáñalo con 1 pieza de fruta o semillas y agua.