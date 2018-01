La Policía Nacional presentó ayer a Álvaro de Jesús Hernández Zamora, quien es señalado de haberle provocado la muerte a su pareja Johana López Fonseca, de 39 años, en la comunidad Los Cedros de San Rafael del Sur, producto de una brutal golpiza.

El agresor se encontraba prófugo desde el pasado 10 de enero cuando murió la mujer y fue capturado en Puerto Sandino, León, detalló en conferencia de prensa el comisionado mayor Sergio Gutiérrez, jefe policial de Managua.

“Hemos esclarecido el caso de femicidio ocurrido el 10 de enero en la comunidad Los Cedros donde fue víctima Johana Isabel López Fonseca, la que sufría maltrato físico y violencia por parte de su cónyuge Álvaro de Jesús Hernández Zamora de 39 años, el que fue capturado en el sector de Puerto Sandino, León”, dijo Gutiérrez.

El crimen

Johana López Fonseca murió en casa de su madre situada en la comunidad El Conejo, en el kilómetro 32.5 de la carretera vieja a León, pero la golpiza la obtuvo en Los Cedros, San Rafael del Sur, donde vivía con Hernández Zamora.

Rosa Fonseca, mamá de la víctima, asegura que durante ocho años su hija sufrió violencia por parte de Álvaro de Jesús Hernández Zamora.

“Ella siempre llegaba a visitarme con moretones y siempre dijo que se había golpeado, él la tenía amenazada”, agregó.

Fonseca recordó que el día de la muerte de su hija tenía varios días de no verla por lo que decidió ir a ver qué ocurría.

“Cuando llegué, (Johana) estaba envuelta en una sábana y me dijo que se estaba muriendo. La llevamos al centro de salud de Villa El Carmen y la remitieron directo al Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Mi hija iba bien golpeada”, afirmó.

Los médicos la desahuciaron, pero la familia no asimiló el diagnóstico y optaron por llevarla al hospital Manolo Morales donde también les dijeron lo mismo. Finalmente la mujer murió en casa de su madre.

“Ahora que ese hombre está capturado necesitamos justicia, que no se le dé tanta vuelta al asunto y sea sentenciado con la pena máxima porque mi hija no merecía morir de esa manera. Desde ese día nosotros no hemos tenido paz”, expresó Fonseca.

Amenazó a familia

El pasado 14 de enero, familiares de Johana López denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de Álvaro de Jesús Hernández Zamora.

Manuel Salvador López Fonseca y Danelia del Carmen Pineda, hermano y cuñada de la víctima, son las personas que interpusieron la denuncia en la estación policial de Los Cedros.

Ahora esperan que las amenazas de muerte recibidas sean incluidas en la acusación que presentará el Ministerio Público contra Hernández Zamora.