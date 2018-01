La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó hoy de que incautó unos nueve bultos con 302 paquetes de cocaína, en las costas del Pacífico.

La droga fue incautada cerca de la medianoche del viernes en la playa del Astillero del municipio de Tola, departamento de Rivas, al sur de Nicaragua, dijo este sábado el capitán de Navío, Pedro Olivas, a periodistas.

En la embarcación, que fue incautada, se encontraron nueve bultos repletos con 302 paquetes de cocaína, aunque no se informó de detenidos vinculados al alijo ni de su peso.

Según Olivas, durante un ejercicio de entrenamiento que realizaba la Fuerza Naval de Nicaragua en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos, en el Pacífico, detectaron una lancha sospechosa.

"Se dirigía por los sectores de (balneario) Poneloya (noroeste) con rumbo al norte, al detectar este medio sacamos dos lanchas rápidas de Puerto Sandino y dos de San Juan del Sur con la intención de impedir la fuga de esta lancha sospechosa hacia la parte sur y norte", explicó el capitán de Navío.

"No fue capturada ninguna persona porque ellos, por lo general, navegan costeado y esto no nos permitió (detener a nadie), porque estábamos en profundidad tratando de impedir el escape, sin embargo, las tropas pudieron ver que se dieron a la fuga dos personas a quienes no logramos darle alcance", afirmó.

La droga fue entregada a las autoridades competentes para la judicialización del caso. La operación se dio como parte de la estrategia del "Muro de Contención", que tiene como objetivo evitar la circulación de la droga en los núcleos poblacionales, para la cual mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, Estados Unidos, México y Rusia, según el Ejército.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es traslada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.