La lactancia materna tiene infinitos beneficios para el bebé desde que nace, cubriéndolos a lo largo de la vida, aun siendo adultos, manifestó Olivia Zeledón, líder de La Liga de la Leche (LLL), organización que se encarga de promover la importancia de la lactancia materna a demanda.

El día de ayer unas seis madres voluntarias habitantes de la capital discutieron distintos dudas, ventajas y beneficios que tiene una madre en período de lactancia.

“La LLL está presente en 85 países, en Nicaragua cumpliremos 2 años formando mamás voluntarias que se encargan de promover la lactancia materna a demanda, también que la madre fortalezca su maternidad a través de amamantar. Normalmente los médicos te mandan a cumplir un horario establecido cada 3 horas, mientras que la lactancia materna se basa en satisfacer las necesidades del bebé”, indicó Zeledón.

Cinthya Saavedra, una madre primeriza, comentó que se unió al grupo porque tenía muchas dudas acerca de amamantar a su bebé. “En mi poca experiencia no sabía si lo estaba amamantando bien o mal porque yo le daba el pecho pero como que no se llenaba, lo dejaba llorar porque el doctor me decía que lo debía alimentar cada 3 horas. Hoy en día se me facilita entender que el llanto de mi pequeño es porque está demandando leche”, dijo.

Zeledón considera que los bebés se deben amamantar hasta los dos años y medio. “Desafortunadamente la tasa de lactancia es muy baja en nuestro país por la falta de promoción de los especialistas y hospitales. Coincidimos que en los primeros seis meses, el bebe debe consumir única y exclusivamente leche materna, pero el destete natural debe ser a los 2.5 años, ya que la leche materna inmuniza contra enfermedades”, indicó.

Recomendación de especialista

Por su parte, el especialista en pediatría, graduado en México, David De Trinidad, explica que la lactancia materna es la alimentación básica, esencial y estricta en un bebé. “Está comprobado que previene infecciones respiratorias e intestinales, al igual que alergias, además brinda elementos y nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse en el primer año de edad”.

El especialista recordó que según la Organización Mundial de la Salud, la Académica de Pediatría Americana y Europea, recomiendan amamantar al bebé hasta los primeros seis meses de nacido, ya que al primer año de edad, la leche materna no provee los mismos nutrientes.

“Es por esa razón que cumpliendo los cinco meses el bebé se recomienda alimentos que no usen lácteos, como las papillas de verduras, asociadas con pollo o carne. Además el principio fisiológico nos indica que el bebé se debe alimentar cada 3 horas, debido a la duración del vaciamiento gástrico”, explicó.