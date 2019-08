Regionalizarán atención para los niños con cáncer

La Comisión Nacional de Ayuda al Niño con Cáncer confirmó que regionalizarán los servicios que actualmente prestan en la única sala para atención a niños con cáncer que hay en el Hospital Infantil “Luis Alfonso Velásquez Flores”, para contribuir a diagnosticar más temprano la enfermedad y poder salvar la vida de los niños.



“Lo que queremos es diagnosticar más temprano la enfermedad”, dijo el doctor Fulgencio Báez, Director del área de Hematooncología de “La Mascota”, quien destacó la capacitación que están impartiendo a médicos y enfermeras de hospitales de los departamentos del país. “Si salimos a los departamentos y capacitamos a los médicos en cuanto a los síntomas de la enfermedad, tenemos mejor oportunidad de curarlos”, señaló.



Báez recibió cinco televisores de manos del alcalde de Managua, Dionisio Marenco, quien hizo la donación en nombre de la municipalidad. El galeno dijo que cada año se atienden 200 casos de niños con cáncer, y de ellos el 60 por ciento logra curarse.



“Queremos crear clínicas regionales para atender a los niños con cáncer y hacer no sólo un mejor diagnóstico, sino también un diagnóstico más temprano”, dijo el director del área de Hematooncología de La Mascota, quien señaló que eso contribuirá a que los niños no abandonen el tratamiento y no tengan necesidad de viajar hasta Managua.



El doctor Báez urgió ayuda para poder acondicionar una sala pequeña con al menos cuatro camas para los niños más críticos. “No queremos que estén dispersos, sino tenerlos en un solo lugar, y poder mantener una mejor vigilancia con médicos y enfermeras permanentes”, afirmó.